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Tolgay Arslan'dan Beşiktaş taraftarını kızdıracak açıklamalar!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve 3-3'lük skorla sonuçlanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, siyah-beyazlı taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu.
27 Şubat 2019 Çarşamba 18:51
Güncelleme: 27.02.2019 19:13
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Fenerbahçe'nin 3-0 geriden gelip 3-3 berabere kaldığı Beşiktaş derbisi sonrası en çok konuşulan isimlerden birisi de Tolgay Arslan'dı.
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Maçın son düdüğüyle orta sahada yığılıp kalan Tolgay o anları ve 90 dakikayı Sabah'a şöyle anlattı:
"İlk yarıyı 3-0 geride bitirdik."
"Soyunma odasına doğru yürürken taraftarımıza baktım."
"Hâlâ bizi destekliyorlar, hâlâ maçı çevireceğimize inanıyorlardı."