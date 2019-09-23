Tolga Ciğerci'den Galatasaray'a şok sözler!

2016-2018 yılları arasında Galatasaray forması giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan ve bir senelik kaybın ardından formasına kavuşan Tolga Ciğerci, Ankaragücü karşılaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ciğerci, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran ifadeler kullandı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 09:44 Güncelleme: 23.09.2019 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





