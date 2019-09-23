2016-2018 yılları arasında Galatasaray forması giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan ve bir senelik kaybın ardından formasına kavuşan Tolga Ciğerci, Ankaragücü karşılaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ciğerci, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran ifadeler kullandı.
23 Eylül 2019 Pazartesi 09:44
Güncelleme: 23.09.2019 09:44
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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ve Ankaragücü, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
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Sarı-lacivertliler, sahasında ağırladığı rakibini Zanka ve Muriç'in golleriyle 2-1 mağlup ederek kritik Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı.
Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve bu sezon formayı kaptıktan sonra çıkışa geçen Tolga Ciğerci, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
27 yaşındaki futbolcu, eski takımı Galatasaray ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran ifadeler kullandı.