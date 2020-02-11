TFF'den bir ilk! Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası karar... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
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TFF'den bir ilk! Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası karar...

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir karşılaşma oynadı. Sarı lacivertliler, evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken, maçın hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat, yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Özellikle Fenerbahçe'nin maçın son anlarında Mustafa Pektemek'in eline çarpan pozisyondan penaltı beklemesi ve Öztürk'ün düdüğü çalmaması, olay olmuştu. Sarı lacivertli kurmaylar maç sonrası yaptığı açıklamalarda duruma isyan ederken, Fenerbahçe'ye TFF'den sevindirecek bir haber geldi. Buna göre 'o isimlere' ağır cezalar geliyor! İşte detaylar...
11 Şubat 2020 Salı 10:23 Güncelleme: 11.02.2020 11:00
TFF'den bir ilk! Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası karar...

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe Süper Lig'in 21. haftasında evinde kritik bir mücadeleye çıkmıştı. Sarı lacivertliler, ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'u ağırlarken, karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

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TFF'den bir ilk! Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası karar...

Orta hakem Ümit Öztürk'ün kararları sarı lacivertli camiayı adeta çileden çıkartırken, maç sonrasında Fenerbahçe'de Semih Özsoy canlı yayında konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

TFF'den bir ilk! Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası karar...

Özsoy, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe için bu gece katledildiğimiz bir gece. Ancak söylediklerimizi ispatlayan bir gece, malumun ilanı. Bunu yapanlar utanmalı ama yanlarına kalmayacak. Nihat Özdemir toplantı yapıp, bizim için istediğini söylüyor ama cevap vermeye kalkınca 'Ceza yer miyiz?' diye düşünüyoruz. Ancak Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe yöneticisini korkutamazsınız" demişti.

TFF'den bir ilk! Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası karar...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Süper Lig'de belki de bir ilk yaşandı...

TFF'den bir ilk! Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası karar...

TÜRKİYE'DE BİR İLK! VAR İZLENİLDİ

MHK Başkanı Zekeriya Alp ve yardımcıları, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den izin alarak, tartışmalı Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının hem VAR görüntülerini izlediler, hem de hakem ve VAR odası arasındaki konuşmaları dinlediler.

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