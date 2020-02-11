TFF'den bir ilk! Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası karar...

Özsoy, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe için bu gece katledildiğimiz bir gece. Ancak söylediklerimizi ispatlayan bir gece, malumun ilanı. Bunu yapanlar utanmalı ama yanlarına kalmayacak. Nihat Özdemir toplantı yapıp, bizim için istediğini söylüyor ama cevap vermeye kalkınca 'Ceza yer miyiz?' diye düşünüyoruz. Ancak Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe yöneticisini korkutamazsınız" demişti.