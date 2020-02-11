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TFF'den bir ilk! Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası karar...
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir karşılaşma oynadı. Sarı lacivertliler, evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken, maçın hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat, yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Özellikle Fenerbahçe'nin maçın son anlarında Mustafa Pektemek'in eline çarpan pozisyondan penaltı beklemesi ve Öztürk'ün düdüğü çalmaması, olay olmuştu. Sarı lacivertli kurmaylar maç sonrası yaptığı açıklamalarda duruma isyan ederken, Fenerbahçe'ye TFF'den sevindirecek bir haber geldi. Buna göre 'o isimlere' ağır cezalar geliyor! İşte detaylar...
11 Şubat 2020 Salı 10:23 Güncelleme: 11.02.2020 11:00
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Özsoy, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe için bu gece katledildiğimiz bir gece. Ancak söylediklerimizi ispatlayan bir gece, malumun ilanı. Bunu yapanlar utanmalı ama yanlarına kalmayacak. Nihat Özdemir toplantı yapıp, bizim için istediğini söylüyor ama cevap vermeye kalkınca 'Ceza yer miyiz?' diye düşünüyoruz. Ancak Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe yöneticisini korkutamazsınız" demişti.
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