Takım arkadaşının evliliğini kurtardı! Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe'de yeni sezonda sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun sürpriz bir girişimi ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun çabası, takım arkadaşının evliliğini kurtardı. İşte o olay...
9 Mayıs 2020 Cumartesi 08:17
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu hem saha içi hem de saha dışında taşın altına elini koyarak bir nevi sportif direktörlük stajını yapıyor.
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Eski takım arkadaşı Gökhan Gönül'ü geri dönüş için ikna eden, Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Sivassporlu Mert Hakan'la temasları sıklaştırıp "Bize gel yıldız ol" diyen Emre, saha dışında da aktif rol oynuyor.
Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli yıldızın takım arkadaşı Isla'nın bitme noktasına gelen evliliğinin kurtulmasında önemli rol oynadığı ortaya çıktı.
Isla'nın, geçtiğimiz ocak ayında nikah masasına oturduğu Gala Caldirola, ülkesinde bir dans yarışmasına katılınca evlilik krize girmişti.
Corona virüsü salgını nedeniyle Caldirola, Şili'den İstanbul'a dönmek istedi ancak uçuş yasağına takılınca devreye Emre Belözoğlu girdi.