Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine süper golcü! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine süper golcü!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını Süper Lig'in de ertelenmesine neden olmuştu. Covid-19 nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarına hız veren kulüplerin başında da Fenerbahçe geliyordu. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Muriqi'nin ederini bulması halinde satışına onay verilecek. Kanarya Muriqi'nin yerini ise yine bir yıldızla dolduracak. İşte o isim ve Fenerbahçe'deki son transfer gelişmeleri...
9 Mayıs 2020 Cumartesi 06:35 Güncelleme: 09.05.2020 06:35
Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine süper golcü!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe gelecek sezon iddialı bir kadro kurmanın peşinde.

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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine süper golcü!

Sarı-lacivertli kurmaylar bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine süper golcü!

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsiz. Kanarya golcü futbolcuyu ederini bulması halinde satmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine süper golcü!

Bu nedenle Fenerbahçe'de bir yandan golcü arayışları da başlamış durumda.

Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine süper golcü!

İtalyan basını da Fenerbahçe'nin gündemine gelen yıldız futbolcuyu yazdı. İşte o isim...

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