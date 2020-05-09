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Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine süper golcü!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını Süper Lig'in de ertelenmesine neden olmuştu. Covid-19 nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarına hız veren kulüplerin başında da Fenerbahçe geliyordu. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Muriqi'nin ederini bulması halinde satışına onay verilecek. Kanarya Muriqi'nin yerini ise yine bir yıldızla dolduracak. İşte o isim ve Fenerbahçe'deki son transfer gelişmeleri...

9 Mayıs 2020 Cumartesi 06:35 Güncelleme: 09.05.2020 06:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





