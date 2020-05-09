Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Bjelica derken... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Bjelica derken...

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, liglerin başlayacağı 12 Haziran tarihine kadar teknik direktör konusunu da sonuca kavuşturmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde birçok ismin olduğu iddia edilirken Bjelica'nın Kanarya'ya bir adım daha yakın olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Fakat Fenerbahçe'nin başına başka bir teknik direktörün geçeceği iddia edildi. İşte son gelişmeler...
9 Mayıs 2020 Cumartesi 06:35 Güncelleme: 09.05.2020 06:35
Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Bjelica derken...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak isteyen sarı-lacivertliler teknik direktör sorununu da halletmek için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Bjelica derken...

Kanarya'da gündeme Erol Bulut, Pellgerini, Yalçın Koşukavak ve Bjelica gibi isimler gelmişti.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Bjelica derken...

Erol Bulut "Büyük takımlara hazırım" dese de Fenerbahçe ile hiçbir görüşmenin olmaması nedeniyle yoluna Alanyaspor'da devam edeceği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Bjelica derken...

Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertliler kıskacı daraltmış ve listedeki isimler ile görüşmeler yapmaya devam etmişti.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! Bjelica derken...

BJELICA'DA SÖZLEŞME SIKINTISI

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un 47 yaşındaki teknik adamı takımın başına geçirmek istediği ve 1+3 yıllık bir sözleşme önerdiği öne sürülmüştü.

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