Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Jose Sosa gerçeği ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefi ile başlayan Fenerbahçe'de zorlu Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor. Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından sahasında Hatayspor ile berabere kalan sarı-lacivertlilerde Jose Sosa ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Rizespor maçında galibiyet golünü atan, Hatayspor maçında da 45 dakika forma şansı bulan Arjantinli yıldız ile ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte Jose Sosa ile ilgili son gelişmeler...
23 Eylül 2020 Çarşamba 10:54, Güncelleme 23.09.2020 10:56
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Jose Sosa gerçeği ortaya çıktı