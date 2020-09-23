Galeri Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Transferi kendisi açıkladı! "Belhanda giderse Galatasaray'dayım..."

Son dakika transfer haberleri: Transferi kendisi açıkladı! "Belhanda giderse Galatasaray'dayım..."

Son dakika transfer haberleri... Hem lige hem de Avrupa Ligi'ne bomba gibi bir başlangıç yapan Galatasaray, Süper Lig'in ilk 2 haftasının sonunda liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Yeni transferlerin performansları oldukça memnun edici gözükse de zaman zaman orta saha mevkindeki aksaklık göze çarpıyor. 5 Ekim tarihine kadar transfer sezonunun bitimine az bir süre kala bu mevki için girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılılarda flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...