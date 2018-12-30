Slimanide flaş gelişme! Sosyal medyadan duyurdu... - Galeri - Fotomaç
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Slimani'de flaş gelişme! Sosyal medyadan duyurdu...
Ligde ilk devreyi hüsranla kapatan ve puan cetvelini 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme daha yaşandı.
30 Aralık 2018 Pazar, 10:02:07
Güncelleme: 10:10:28
Takımdan ayrılcakların ve takviye edileceklerin listesi belirlenirken süresiz kadro dışı bırakılan isimlerden Aatif ve Dirar da dün affedilmişti.
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Son gelişmenin yaşandığı kişi ise Islam Slimani... İşte Cezayirli oyuncu ile ilgili yaşanan flaş gelişmenin detayları:
Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Cezayirli futbolcunun sarı lacivertli takımdaki geleceği tartışmalı hale gelirken, Lübnanlı gazeteci Mootaz Chehade flaş bir iddiada bulundu.
Cezayir medya kuruluşlarından DZ Football'ın geçtiği habere göre; Slimani Türkiye'den ayrılmak istediğini yönetime iletti.
Sarı-lacivertli ekipte 13 lig maçında 1 gol atan 30 yaşındaki oyuncu, kiralık kontratının feshedilmesini istedi.