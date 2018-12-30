Slimanide flaş gelişme! Sosyal medyadan duyurdu... - Galeri - Fotomaç
30 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Slimani'de flaş gelişme! Sosyal medyadan duyurdu... 

Ligde ilk devreyi hüsranla kapatan ve puan cetvelini 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme daha yaşandı.

30 Aralık 2018 Pazar, 10:02:07 Güncelleme: 10:10:28
Slimanide flaş gelişme! Sosyal medyadan duyurdu...

Takımdan ayrılcakların ve takviye edileceklerin listesi belirlenirken süresiz kadro dışı bırakılan isimlerden Aatif ve Dirar da dün affedilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Slimanide flaş gelişme! Sosyal medyadan duyurdu...

Son gelişmenin yaşandığı kişi ise Islam Slimani... İşte Cezayirli oyuncu ile ilgili yaşanan flaş gelişmenin detayları:

Slimanide flaş gelişme! Sosyal medyadan duyurdu...

Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Cezayirli futbolcunun sarı lacivertli takımdaki geleceği tartışmalı hale gelirken, Lübnanlı gazeteci Mootaz Chehade flaş bir iddiada bulundu.

Slimanide flaş gelişme! Sosyal medyadan duyurdu...

Cezayir medya kuruluşlarından DZ Football'ın geçtiği habere göre; Slimani Türkiye'den ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Slimanide flaş gelişme! Sosyal medyadan duyurdu...

Sarı-lacivertli ekipte 13 lig maçında 1 gol atan 30 yaşındaki oyuncu, kiralık kontratının feshedilmesini istedi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN