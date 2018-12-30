İşte Cenk Tosunun Fenerbahçe cevabı! - Galeri - Fotomaç
30 Aralık 2018, Pazar
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İşte Cenk Tosun'un Fenerbahçe cevabı!

Fenerbahçe'de birçok golcünün adı gündeme gelirken, Cenk Tosun'a teklif yapıldığı ortaya çıktı.
30 Aralık 2018 Pazar, 00:29:44 Güncelleme: 07:54:17
İşte Cenk Tosunun Fenerbahçe cevabı!

Birçok futbolcuyu gündemine alan sarı-lacivertlilerin sürpriz bir isme teklif yaptığı ortaya çıktı.

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İşte Cenk Tosunun Fenerbahçe cevabı!

Fenerbahçeli kurmayların Everton forması giyen Cenk Tosun için nabız yokladığı kaydedilirken, kiralama teklifi yapıldığı dile getirildi.

İşte Cenk Tosunun Fenerbahçe cevabı!

Ancak Maviler'de ilk 11'e girmekte zorlanan ve son oynanan Burnley maçında kadroya dahi alınmayan Cenk'in Fenerbahçe'nin bu teklifine "Hayır" dediği öğrenildi.

İşte Cenk Tosunun Fenerbahçe cevabı!

CAIO KAÇIYOR
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yazılan Brezilyalı stoper Rodrigo Caio'yu Flamengo kadrosuna katmak üzere.

İşte Cenk Tosunun Fenerbahçe cevabı!

Globoesporte'de yer alan habere göre Flamengo ile oyuncunun kulübü Sao Paulo'nun büyük ölçüde anlaştığı kaydedildi.

İşte Cenk Tosunun Fenerbahçe cevabı!

25 yaşındaki Caio ile Fenerbahçe dışında bir İngiliz kulübünün de ilgilendiğinin altı çizildi.

İşte Cenk Tosunun Fenerbahçe cevabı!
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