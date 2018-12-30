Fenerbahçeye dev golcü! - Galeri - Fotomaç
30 Aralık 2018, Pazar
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Fenerbahçe'ye dev golcü!

Sarı-Lacivertliler gol sorununu çözmek için dev golcüyü gündeme aldı.
30 Aralık 2018 Pazar, 00:16:45 Güncelleme: 07:54:10
Fenerbahçeye dev golcü!

Fenerbahçe'de forvet transferi için düğmeye basıldı.

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Fenerbahçeye dev golcü!

Slimani'nin gönderilmesi planlanırken Soldado'nun formsuz Frey'in ise ne zaman döneceğinin belli olmaması Ersun Yanal'ı düşündürüyor.

Fenerbahçeye dev golcü!

Deneyimli teknik adam, affedilmesini istediği Aatıf'ı ligin ikinci yarısında bu bölgede kullanmayı düşünebilir.

Fenerbahçeye dev golcü!

Ancak yine de bitiriciliği yüksek bir forvet isteyen Yanal için yönetim bu özelliğiyle ön plana çıkan bir golcü için temaslara başladı.

Fenerbahçeye dev golcü!

Fenerbahçe'de bu doğrultuda daha önce de gündeme gelen forvet Leandro Pereira ismi ağırlık kazanmaya başladı.

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