Fenerbahçeye dev golcü! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'ye dev golcü!
Sarı-Lacivertliler gol sorununu çözmek için dev golcüyü gündeme aldı.
30 Aralık 2018 Pazar, 00:16:45
Güncelleme: 07:54:10
Fenerbahçe'de forvet transferi için düğmeye basıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Slimani'nin gönderilmesi planlanırken Soldado'nun formsuz Frey'in ise ne zaman döneceğinin belli olmaması Ersun Yanal'ı düşündürüyor.
Deneyimli teknik adam, affedilmesini istediği Aatıf'ı ligin ikinci yarısında bu bölgede kullanmayı düşünebilir.
Ancak yine de bitiriciliği yüksek bir forvet isteyen Yanal için yönetim bu özelliğiyle ön plana çıkan bir golcü için temaslara başladı.
Fenerbahçe'de bu doğrultuda daha önce de gündeme gelen forvet Leandro Pereira ismi ağırlık kazanmaya başladı.