Fenerbahçeye yeni Kuyt! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye yeni Kuyt!
Sarı-Lacivertliler 'yeni Kuyt' olarak lanse edilen genç yıldızın peşinde.
29 Aralık 2018 Cumartesi, 22:38:05
Güncelleme: 07:53:45
Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Lacivertliler bu defa adı ilk kez gündeme gelen bir ismin peşinde.
Forvet harici defans, orta saha ve kanat takviyesi de yapacak olan sarı-lacivertli takımın, Danimarka futbolunun parlayan yıldızı Robert Skov ile ilgilendiği belirtildi.
Hatta yönetimin Kopenhag'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Danimarka ekibine teklifte bulunulduğu ileri sürüldü.
'Yeni Kuyt' olarak lanse edilen Skov, Kopenhag'da 34 maçta 20 gol, 4 asist üretince bir anda dikkatleri üzerine çekmişti.