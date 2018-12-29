Fenerbahçeye yeni Kuyt! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye yeni Kuyt!

Sarı-Lacivertliler 'yeni Kuyt' olarak lanse edilen genç yıldızın peşinde.
29 Aralık 2018 Cumartesi, 22:38:05 Güncelleme: 07:53:45
Fenerbahçeye yeni Kuyt!

Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeye yeni Kuyt!

Sarı-Lacivertliler bu defa adı ilk kez gündeme gelen bir ismin peşinde.

Fenerbahçeye yeni Kuyt!

Forvet harici defans, orta saha ve kanat takviyesi de yapacak olan sarı-lacivertli takımın, Danimarka futbolunun parlayan yıldızı Robert Skov ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçeye yeni Kuyt!

Hatta yönetimin Kopenhag'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Danimarka ekibine teklifte bulunulduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçeye yeni Kuyt!

'Yeni Kuyt' olarak lanse edilen Skov, Kopenhag'da 34 maçta 20 gol, 4 asist üretince bir anda dikkatleri üzerine çekmişti.

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