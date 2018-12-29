Fenerbahçeye değil Beşiktaşa git! - Galeri - Fotomaç
29 Aralık 2018, Cumartesi
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"Fenerbahçe'ye değil Beşiktaş'a git!"

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla gösterdiği performansla büyüklerin ilgisini çeken Trezeguet'ye, şok bir öneri geldi...
29 Aralık 2018 Cumartesi, 20:05:10 Güncelleme: 20:07:19
Fenerbahçeye değil Beşiktaşa git!

Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Mahmoud Trezeguet'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı, sıradaki kulübünün hangisi olacağı merak konusu olmuş durumda…

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Fenerbahçeye değil Beşiktaşa git!

Hayatını Rawan Omar ile birleştiren ve geçtiğimiz günlerde Kahire'de düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine giren yıldız futbolcu, Türkiye ve dışarısında bir çok ekibin ilgisini çekiyor.

Fenerbahçeye değil Beşiktaşa git!

Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından teklif alan futbolcuyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçeye değil Beşiktaşa git!

Yaşanan gelişmelerin ardından Mısırlı futbolcunun vatandaşı olan eski bir Beşiktaşlı futbolcu ile görüştüğü öğrenildi.

Fenerbahçeye değil Beşiktaşa git!

Siyah-beyazlıların unutulmaz isimlerinden olan Ahmed Hassan'ı arayan Trezeguet, eski milli futbolcunun görüşlerine başvurdu.

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