Fenerbahçeye değil Beşiktaşa git! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
"Fenerbahçe'ye değil Beşiktaş'a git!"
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla gösterdiği performansla büyüklerin ilgisini çeken Trezeguet
'ye, şok bir öneri geldi...
29 Aralık 2018 Cumartesi, 20:05:10
Güncelleme: 20:07:19
Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Mahmoud Trezeguet'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı, sıradaki kulübünün hangisi olacağı merak konusu olmuş durumda…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hayatını Rawan Omar ile birleştiren ve geçtiğimiz günlerde Kahire'de düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine giren yıldız futbolcu, Türkiye ve dışarısında bir çok ekibin ilgisini çekiyor.
Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından teklif alan futbolcuyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Mısırlı futbolcunun vatandaşı olan eski bir Beşiktaşlı futbolcu ile görüştüğü öğrenildi.
Siyah-beyazlıların unutulmaz isimlerinden olan Ahmed Hassan'ı arayan Trezeguet, eski milli futbolcunun görüşlerine başvurdu.