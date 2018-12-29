Aziz Yıldırım seçilseydi... - Galeri - Fotomaç
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"Aziz Yıldırım seçilseydi..."
Milliyet yazarı Ercan Güven, Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. İşte Güven'in o yazısı...
29 Aralık 2018 Cumartesi, 19:44:01
Güncelleme: 19:48:20
İnsanoğlu cevabını asla öğrenemeyeceği sorular sormaya bayılır!..
Ben de tabi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Faydası yok gibi görünür, niyet okuması riski taşır, soruyu beğenmeyenlerin "saçmalık" kategorisine sokması, "ti"ye alması kaçınılmazdır ama bazen gelişmek bazen durumu kavramak için ilaç gibidir.
Mesela, Fenerbahçe'nin durumunu başka nasıl kavrayabiliriz...
Sahi, nedir Fenerbahçe'nin asıl sorusu?
Ara transferde kimlerin gideceği, kimlerin alınacağı mı?
Geçiniz!
Sezon başı on bir adam alındı da ne oldu?
Teknik direktör mü soru?.. Eski Fenerbahçe'de mi, eski Trabzonspor'da mı; Ersun Yanal'ın nerede kaldığı mı?
Boş verin...