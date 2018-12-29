Aziz Yıldırım seçilseydi... - Galeri - Fotomaç
29 Aralık 2018, Cumartesi
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"Aziz Yıldırım seçilseydi..."

Milliyet yazarı Ercan Güven, Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. İşte Güven'in o yazısı...
29 Aralık 2018 Cumartesi, 19:44:01 Güncelleme: 19:48:20
Aziz Yıldırım seçilseydi...

İnsanoğlu cevabını asla öğrenemeyeceği sorular sormaya bayılır!..
Ben de tabi.

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Aziz Yıldırım seçilseydi...

Faydası yok gibi görünür, niyet okuması riski taşır, soruyu beğenmeyenlerin "saçmalık" kategorisine sokması, "ti"ye alması kaçınılmazdır ama bazen gelişmek bazen durumu kavramak için ilaç gibidir.

Aziz Yıldırım seçilseydi...

Mesela, Fenerbahçe'nin durumunu başka nasıl kavrayabiliriz...
Sahi, nedir Fenerbahçe'nin asıl sorusu?

Aziz Yıldırım seçilseydi...

Ara transferde kimlerin gideceği, kimlerin alınacağı mı?
Geçiniz!

Aziz Yıldırım seçilseydi...

Sezon başı on bir adam alındı da ne oldu?
Teknik direktör mü soru?.. Eski Fenerbahçe'de mi, eski Trabzonspor'da mı; Ersun Yanal'ın nerede kaldığı mı?
Boş verin...

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