Fenerbahçede flaş gelişme! Aatif ve Dirar... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aatif ve Dirar...
29 Aralık 2018 Cumartesi, 16:12:14
Güncelleme: 16:19:18
Teknik direktör Ersun Yanal'ın takıma gelmesiyle birlikte bir dizi değişime daha gitme planı içerisine giren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertlilerde, süresiz kadro dışı bırakılan 4 oyuncuyla ilgili teknik direktör Ersun Yanal, kararını verdi.
Tecrübeli teknik adam bu 4 isimden 2'si için yönetime direktif verdi ve ligin 2. yarısında o isimlerle çalışmak istediğini belirtti.
DIRAR AFFEDİLDİ
O isimlerde ilki: Nabil Dirar. Faslı futbolcu Fenerbahçe formasıyla gerdide bıraktığı 3 sezonda 40 maça çıkarken 5 gollük bir performans sergiledi.
AATIF KAMPA...
2. isim Aatif Chahechouhe. Aatif, Ersun Yanal'ın da isteğiyle Antalya kampına katılıp, yeniden takımla çalışmalara başlayacak.