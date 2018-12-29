Fenerbahçede flaş gelişme! Aatif ve Dirar... - Galeri - Fotomaç
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aatif ve Dirar...

Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı bırakılan isimlerde Ozan Tufan, Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar ve Volkan Demirel hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor...

29 Aralık 2018 Cumartesi, 16:12:14 Güncelleme: 16:19:18
Fenerbahçede flaş gelişme! Aatif ve Dirar...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın takıma gelmesiyle birlikte bir dizi değişime daha gitme planı içerisine giren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...

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Fenerbahçede flaş gelişme! Aatif ve Dirar...

Sarı-lacivertlilerde, süresiz kadro dışı bırakılan 4 oyuncuyla ilgili teknik direktör Ersun Yanal, kararını verdi.

Fenerbahçede flaş gelişme! Aatif ve Dirar...

Tecrübeli teknik adam bu 4 isimden 2'si için yönetime direktif verdi ve ligin 2. yarısında o isimlerle çalışmak istediğini belirtti.

Fenerbahçede flaş gelişme! Aatif ve Dirar...

DIRAR AFFEDİLDİ
O isimlerde ilki: Nabil Dirar. Faslı futbolcu Fenerbahçe formasıyla gerdide bıraktığı 3 sezonda 40 maça çıkarken 5 gollük bir performans sergiledi.

Fenerbahçede flaş gelişme! Aatif ve Dirar...

AATIF KAMPA...
2. isim Aatif Chahechouhe. Aatif, Ersun Yanal'ın da isteğiyle Antalya kampına katılıp, yeniden takımla çalışmalara başlayacak.

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