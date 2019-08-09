Skrtel'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelikli hedeflerden birisi de stoper bölgesi. Son olarak Huddersfield forması giyen Mathias Zanka'yı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde defans hattı için düşünülen isimlerden birisi de sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'di... Yönetimin kendisine yaptığı teklifi reddederek takımdan ayrılan tecrübeli futbolcunun son hareketi sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı. İşte detaylar...
9 Ağustos 2019 Cuma 17:55
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Yeni sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Rus stoper Roman Neustadter ile yollarını ayırdıktan sonra sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'i takımda tutmak için girişimlerde bulunan sarı-lacivertliler, ilk olarak Mathias Zanka ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme imzalayacağı Danimarkalı stoperi önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.
Defans hattı için eski futbolcusu Simon Kjaer'i de düşünen Kanarya, yıldız futbolcunun kiralık olarak transferi için Sevilla ile anlaşmasına rağmen Kjaer'in yıllık 4 milyon Euro net ücrette diretmesi nedeniyle transferi noktalayamadı.
Danimarkalı futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanması bekleniyor.