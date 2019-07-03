Selçuk Şahin'den Emre Belözoğlu sözleri

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selçuk Şahin'den önemli açıklamalar geldi. Şahin, sarı lacivertli takım hakkında konuşurken Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu'nu değerlendirdi. İşte 12 sene Fenerbahçeli formayı terleten Selçuk Şahin'in açıklamalarından satır başları...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 23:21
Güncelleme: 03.07.2019 23:46
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BeIN Sports'a konuşan tecrübeli futbolcu, ''Sezon başı Ali Koç geldiğinde çok güzel bir ortam, sinerji oluşmuştu, iyi bir sezon geçirileceği düşünülüyordu ama öyle olmadı.
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Kimsenin kabul edemeyeceği bir sezon oldu. Biz de dışarıdan izlerken çok şaşırdık.
Taraftar stada geliyordu, hep destek oldular, belki sayın Ali Koç'un payı çok yüksekti. Sonuçlar bir türlü gelmedi, sonunda hoca değişikliği.
Başarı mı, bana göre değil ama çok kötü giden sezonun sonunda altıncılığı yakalamak önemliydi. Bu sene geçen sezonun hataları görülecektir.
Ben 12 sene oynadım, biz ya 1, ya 2 bitirdik, böyle bir dönem yaşamadık. Umarım bu son olur.