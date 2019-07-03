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Fenerbahçe'nin 10 numarası Kruse'den mesaj: İlk hedefim 4.yıldız
Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Max Kruse takım ile ilgili ilk izlenimlerini ve hedeflerini anlattı. İşte Alman yıldızın açıklamalarından satır başları... Fotomac.com.tr son dakika haberleri...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 20:04
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Fenerbahçe'de Max Kruse heyecanı yaşıyor.
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Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu büyük uğraşlar sonunda kadrosuna kattı.
Alman futbolcu, Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe'nin efsane '10' numarası Alex De Souza da Max Kruse'ye sosyal medya hesabından başarılar diledi.
Kruse, imzayı attıktan sonra yeni takımı ile ilgili ilk kez konuştu.