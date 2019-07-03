Fenerbahçe'nin 10 numarası Kruse'den mesaj: İlk hedefim 4.yıldız - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin 10 numarası Kruse'den mesaj: İlk hedefim 4.yıldız

Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Max Kruse takım ile ilgili ilk izlenimlerini ve hedeflerini anlattı. İşte Alman yıldızın açıklamalarından satır başları... Fotomac.com.tr son dakika haberleri...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 20:04
Fenerbahçe'nin 10 numarası Kruse'den mesaj: İlk hedefim 4.yıldız

Fenerbahçe'de Max Kruse heyecanı yaşıyor.

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Fenerbahçe'nin 10 numarası Kruse'den mesaj: İlk hedefim 4.yıldız

Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu büyük uğraşlar sonunda kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin 10 numarası Kruse'den mesaj: İlk hedefim 4.yıldız

Alman futbolcu, Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'nin 10 numarası Kruse'den mesaj: İlk hedefim 4.yıldız

Fenerbahçe'nin efsane '10' numarası Alex De Souza da Max Kruse'ye sosyal medya hesabından başarılar diledi.

Fenerbahçe'nin 10 numarası Kruse'den mesaj: İlk hedefim 4.yıldız

Kruse, imzayı attıktan sonra yeni takımı ile ilgili ilk kez konuştu.

İşte o açıklamalardan satır başları...

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