Fenerbahçe son dakika haberi: Başakşehir'den ayrıldı! Kanarya oluyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe son dakika haberi: Başakşehir'den ayrıldı! Kanarya oluyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Çalışmalarını dört koldan sürdüren sarı-lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine aldı. Medipol Başakşehir'den eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu 1 yıllık olarak kadrosuna katan Kanarya, ikinci bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Turuncu-lacivertlilerden ayrılan yıldız futbolcu için girişimlere başladı. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...

3 Temmuz 2019 Çarşamba 18:53 Güncelleme: 03.07.2019 18:53
Fenerbahçe son dakika haberi: Başakşehir'den ayrıldı! Kanarya oluyor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Fenerbahçe son dakika haberi: Başakşehir'den ayrıldı! Kanarya oluyor

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için hummalı bir çalışma içine giren sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe son dakika haberi: Başakşehir'den ayrıldı! Kanarya oluyor

Ersun Yanal'ın raporuna göre transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde Fransız sportif direktör Damien Comolli başrolü oynuyor.

Fenerbahçe son dakika haberi: Başakşehir'den ayrıldı! Kanarya oluyor

Eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu yeniden kadrosuna katan Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi geldi.

Fenerbahçe son dakika haberi: Başakşehir'den ayrıldı! Kanarya oluyor

Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'de forma giyen yıldız futbolcu için girişimler başladı.


İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...

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