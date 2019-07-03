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Fenerbahçe son dakika haberi: Başakşehir'den ayrıldı! Kanarya oluyor
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Çalışmalarını dört koldan sürdüren sarı-lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine aldı. Medipol Başakşehir'den eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu 1 yıllık olarak kadrosuna katan Kanarya, ikinci bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Turuncu-lacivertlilerden ayrılan yıldız futbolcu için girişimlere başladı. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 18:53
Güncelleme: 03.07.2019 18:53
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için hummalı bir çalışma içine giren sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.
Ersun Yanal'ın raporuna göre transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde Fransız sportif direktör Damien Comolli başrolü oynuyor.
Eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu yeniden kadrosuna katan Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi geldi.
Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'de forma giyen yıldız futbolcu için girişimler başladı.