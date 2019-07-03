Fenerbahçe son dakika haberi: Başakşehir'den ayrıldı! Kanarya oluyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Çalışmalarını dört koldan sürdüren sarı-lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine aldı. Medipol Başakşehir'den eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu 1 yıllık olarak kadrosuna katan Kanarya, ikinci bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Turuncu-lacivertlilerden ayrılan yıldız futbolcu için girişimlere başladı. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...