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Fenerbahçe'nin 5. transferi resmen açıklandı! İşte bonservis bedeli
Fenerbahçe'nin 5. transferi resmen açıklandı! İşte bonservis bedeli
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü performanslarından birini gösteren Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Emre Belözoğlu transferlerini açıklayan sarı-lacivertliler, 5. transferini de bitirdi. İşte detaylar...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 16:45
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birisini geride bırak Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
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Geçtiğimiz sezon yapılan transferlerin neredeyse hiçbirinde katkı alamayan sarı-lacivertliler, bu sezon da aynı hatayı tekrarlamak istemiyor.
Önümüzdeki yıl 20. şampiyonluğunu kazanarak hem 4. yıldızı takmak, hem de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk farkını ikiye indirmek isteyen Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran Kanarya; Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Emre Belözoğlu ile resmi sözleşme imzaladı.
Adı Ljubomir Fejsa, Luiz Gustavo, Garry Rodrigues ve Yevhen Konoplyanka gibi isimlerle de anılan Fenerbahçe, 5. imzayı da attırıyor.