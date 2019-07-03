Fenerbahçe'nin 5. transferi resmen açıklandı! İşte bonservis bedeli - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin 5. transferi resmen açıklandı! İşte bonservis bedeli

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü performanslarından birini gösteren Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Emre Belözoğlu transferlerini açıklayan sarı-lacivertliler, 5. transferini de bitirdi. İşte detaylar...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 16:45
Fenerbahçe'nin 5. transferi resmen açıklandı! İşte bonservis bedeli

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birisini geride bırak Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'nin 5. transferi resmen açıklandı! İşte bonservis bedeli

Geçtiğimiz sezon yapılan transferlerin neredeyse hiçbirinde katkı alamayan sarı-lacivertliler, bu sezon da aynı hatayı tekrarlamak istemiyor.

Fenerbahçe'nin 5. transferi resmen açıklandı! İşte bonservis bedeli

Önümüzdeki yıl 20. şampiyonluğunu kazanarak hem 4. yıldızı takmak, hem de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk farkını ikiye indirmek isteyen Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe'nin 5. transferi resmen açıklandı! İşte bonservis bedeli

Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran Kanarya; Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Emre Belözoğlu ile resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin 5. transferi resmen açıklandı! İşte bonservis bedeli

Adı Ljubomir Fejsa, Luiz Gustavo, Garry Rodrigues ve Yevhen Konoplyanka gibi isimlerle de anılan Fenerbahçe, 5. imzayı da attırıyor.

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