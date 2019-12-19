Samandıra'da OHAL ilanı! Beşiktaş derbisinde galibiyet çıkmazsa... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Samandıra'da OHAL ilanı! Beşiktaş derbisinde galibiyet çıkmazsa...

Samandıra'da OHAL ilanı! Beşiktaş derbisinde galibiyet çıkmazsa...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi için adeta olağanüstü hal ilan etmiş durumda. Başkan Ali Koç dahil olmak üzere yöneticiler futbolcuları yanlız bırakmazken Ersun Yanal sürekli motive edici konuşmalar yapıyor. Eğer Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden galip çıkmazsa rakikal kararlar kapıda. İşte Ersun Yanal'ın kaderini belirleyecek maçın detayları...
19 Aralık 2019 Perşembe 19:39 Güncelleme: 19.12.2019 20:02
Samandıra'da OHAL ilanı! Beşiktaş derbisinde galibiyet çıkmazsa...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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Samandıra'da OHAL ilanı! Beşiktaş derbisinde galibiyet çıkmazsa...

Son haftalarda takımın gidişatından memnun olmayan taraftarların gözü Beşiktaş derbisinde.

Samandıra'da OHAL ilanı! Beşiktaş derbisinde galibiyet çıkmazsa...

Takımın aldığı sonuçlarda Ersun Yanal'ın sorumlu tutulması bu maçı Yanal açısından bir hayli önemli kılıyor.

Samandıra'da OHAL ilanı! Beşiktaş derbisinde galibiyet çıkmazsa...

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi için adeta olağanüstü hal ilan etmiş durumda.

Samandıra'da OHAL ilanı! Beşiktaş derbisinde galibiyet çıkmazsa...

Başkan Ali Koç dahil olmak üzere yöneticiler futbolcuları yalnız bırakmazken Ersun Yanal sürekli motive edici konuşmalar yapıyor.

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