Samandıra'da OHAL ilanı! Beşiktaş derbisinde galibiyet çıkmazsa...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi için adeta olağanüstü hal ilan etmiş durumda. Başkan Ali Koç dahil olmak üzere yöneticiler futbolcuları yanlız bırakmazken Ersun Yanal sürekli motive edici konuşmalar yapıyor. Eğer Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden galip çıkmazsa rakikal kararlar kapıda. İşte Ersun Yanal'ın kaderini belirleyecek maçın detayları...

19 Aralık 2019 Perşembe 19:39 Güncelleme: 19.12.2019 20:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





