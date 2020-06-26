"Şakası bile kötü!" Fenerbahçe'de vizyon bombardımanı

Fenerbahçe bu sezon rekorları tersten kırarak, aldığı başarısız sonuçların yanında, rakiplerine karşı olan galibiyet serilerine de son verdi. Hal böyle olunca futbolda Ersun Yanal ile yollar ayrılırken, basketbol şubesinde de başarılı çalıştırıcı Obradovic ile vedalaşılmıştı. Bu durum taraftar cephesinde de şaşkınlıkla karşılanırken, Fotomaç yazarlarından Hakkı Yalçın sarı-lacivertlilerin yaşadığı bu süreci kaleme aldı. İşte Hakkı Yalçın'ın o yazısı...