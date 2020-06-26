"Şakası bile kötü!" Fenerbahçe'de vizyon bombardımanı
Fenerbahçe bu sezon rekorları tersten kırarak, aldığı başarısız sonuçların yanında, rakiplerine karşı olan galibiyet serilerine de son verdi. Hal böyle olunca futbolda Ersun Yanal ile yollar ayrılırken, basketbol şubesinde de başarılı çalıştırıcı Obradovic ile vedalaşılmıştı. Bu durum taraftar cephesinde de şaşkınlıkla karşılanırken, Fotomaç yazarlarından Hakkı Yalçın sarı-lacivertlilerin yaşadığı bu süreci kaleme aldı. İşte Hakkı Yalçın'ın o yazısı...
26 Haziran 2020 Cuma 10:39
Güncelleme: 26.06.2020 10:52
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Bu sezon Fenerbahçe için işler pek de yolunda gitmezken hem ligde hem de kupada havlu atan sarı-lacivertliler gözünü gelecek sezona dikmiş durumda.
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Alınan mağlubiyetlerin yanında, rakiplerine karşı uzun yıllardır süren yenilmezlik serilerini de kaybeden Fenerbahçe için bu sene adeta sportif başarısızlıklar dolu bir sene olmuştu.
Birçok isim bu durumu eleştirirken, Fotomaç yazarlarından Hakkı Yalçın, Fenerbahçe'nin yaşadığı bu durumu, hoş bir anlatımla kaleme aldı.
İşte Yalçın'ın o yazısı...
Önceki gün lise öğrencisi Fenerbahçeli bir çocukla sohbetim oldu. Gidişattan hoşnut değildi de "Fenerbahçeli yöneticiler boş zamanlarında ne yapıyorlar?" diye sordu.