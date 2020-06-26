Fenerbahçe'de Zajc'ın ardından o isim de FIFA'ya gitti
Corona virüsü salgını sonrası ekonomik olarak zor günler geçiren Fenerbahçe'de ayrılıklar art arda yaşandı. Önce Şilili sağ bek Isla ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde, daha sonra Alman futbolcu Max Kruse sözleşmesini feshetti. Bu arada alacakları için FIFA'nın yolunu tutan Zajc'a bir isim daha katıldı. İşte detaylar...
26 Haziran 2020 Cuma 08:58
Güncelleme: 26.06.2020 08:58
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de, Alman futbolcu Max Kurse geçtiğimiz günlerde maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alman yıldızın ardından ise Sloven orta saha Miha Zajc'ın FIFA'ya başvurduğu ifade edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Sloven yıldızın ardından sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan'ın da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu öğrenildi.
30 yaşındaki oyuncunun, Kruse'nin serbest kalmasının hemen ardından harekete geçtiği, forma şansı bulamadığı için bunu bir ayrılık fırsatı olarak gördüğü kaydedildi.
Beşiktaş'ta alacaklarını bırakıp bedelsiz ayrılan Tolgay, Fenerbahçe ile yıllık 2.4 milyon eurodan 3.5 yıllık anlaşmaya imza atmıştı.
Fenerbahçe döneminde çok az forma şansı bulan gurbetçi futbolcu, bu sezon ligde sadece Galatasaray maçında 11'de başladı ve 20 yıllık yenilmezlik serisinin bittiği maçta sahada olan oyunculardan biri olarak tarihe geçti.
Tecrübeli oyuncu, istifa eden teknik direktör Ersun Yanal'ın yoğun ısrarları sonucunda kadroya katılmıştı.