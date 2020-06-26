Fenerbahçe'de Zajc'ın ardından o isim de FIFA'ya gitti - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de Zajc'ın ardından o isim de FIFA'ya gitti

Corona virüsü salgını sonrası ekonomik olarak zor günler geçiren Fenerbahçe'de ayrılıklar art arda yaşandı. Önce Şilili sağ bek Isla ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde, daha sonra Alman futbolcu Max Kruse sözleşmesini feshetti. Bu arada alacakları için FIFA'nın yolunu tutan Zajc'a bir isim daha katıldı. İşte detaylar...

26 Haziran 2020 Cuma 08:58 Güncelleme: 26.06.2020 08:58
Fenerbahçe'de Zajc'ın ardından o isim de FIFA'ya gitti

Fenerbahçe'de, Alman futbolcu Max Kurse geçtiğimiz günlerde maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

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Fenerbahçe'de Zajc'ın ardından o isim de FIFA'ya gitti

Alman yıldızın ardından ise Sloven orta saha Miha Zajc'ın FIFA'ya başvurduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de Zajc'ın ardından o isim de FIFA'ya gitti

Sabah'ta yer alan habere göre Sloven yıldızın ardından sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan'ın da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Zajc'ın ardından o isim de FIFA'ya gitti

30 yaşındaki oyuncunun, Kruse'nin serbest kalmasının hemen ardından harekete geçtiği, forma şansı bulamadığı için bunu bir ayrılık fırsatı olarak gördüğü kaydedildi.

Fenerbahçe'de Zajc'ın ardından o isim de FIFA'ya gitti

Beşiktaş'ta alacaklarını bırakıp bedelsiz ayrılan Tolgay, Fenerbahçe ile yıllık 2.4 milyon eurodan 3.5 yıllık anlaşmaya imza atmıştı.

Fenerbahçe'de Zajc'ın ardından o isim de FIFA'ya gitti

Fenerbahçe döneminde çok az forma şansı bulan gurbetçi futbolcu, bu sezon ligde sadece Galatasaray maçında 11'de başladı ve 20 yıllık yenilmezlik serisinin bittiği maçta sahada olan oyunculardan biri olarak tarihe geçti.

Fenerbahçe'de Zajc'ın ardından o isim de FIFA'ya gitti

Tecrübeli oyuncu, istifa eden teknik direktör Ersun Yanal'ın yoğun ısrarları sonucunda kadroya katılmıştı.

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