Muriç Avrupa'ya giderse Rizespor'un alacağı pay belli oldu
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sezon başında Fenerbahçe'nin yolunu tutan Kosovalı forvet oyuncusu Vedat Muriç'le ilgili konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Kartal, yıldız futbolcunun Avrupa'ya olası satışından alacakları payı da duyurdu.
Kartal, "Vedat, Rizespor'a gelinceye kadar Türkiye'de oynadığı kulüplerde sportif ve ahlak yönünden harika bir sporcu olduğunu gösterdi. Bize geldi ve en iyi şekilde Rizespor'u temsil etti. Şimdi Fenerbahçe'nin başarısı için ter döküyor. İnanıyorum ki, Vedat çok başarılı olacaktır" ifadelerini kullandı.
Sözlerine oyuncunun bir sonraki satışından alacakları payla ilgili detay vererek devam eden Başkan Kartal, "Avrupa'dan geldiği söylenen teklifler veya takip altında olması bizi çok mutlu ediyor. Bahsedildiği gibi Fenerbahçe'den Avrupa'ya giderse biz de kulüp olarak satıştan yüzde 15 pay alacağız. Bu da bizi çok mutlu eder ama benim isteğim Fenerbahçe ile onun adının anılması" diye konuştu.
Sezon sonu birçok futbolcumuza inanılmaz teklifler geleceğini şimdiden hissediyorum. Sezon sonu bazı futbolcularımıza dünyanın ünlü kulüplerinden teklifler gelecek. Ben ve arkadaşlarım kulüp yönetimini aldığımızda Rizespor sondan ikinciydi. Şimdi ise üstten ikinci durumda. Çok doğru işler yapıyoruz. Bununda meyvesini sattığımız futbolcuların Avrupa gündeminde yer almalarından belli oluyor.