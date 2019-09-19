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Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Yeni görüntüler ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığı ve 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından kural hatası yapıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Fenerbahçe de bu iddiaların ardından geniş çaplı bir araştırma yapmış ve yayıncı kuruluştan aldığı görüntülerle birlikte TFF'ye kural hatası olduğuna dair itirazda bulunmuştu. Bu karşılaşmayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o görüntüler...
19 Eylül 2019 Perşembe 12:30
Güncelleme: 19.09.2019 13:51
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Fenerbahçe'nin Alanyaspor yenilgisi kadar maçın ardından ortaya çıkan 'kural hatası' iddiaları da gündemi meşgul etmişti.
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Konuyla ilgili geniş bir araştırma yapan Fenerbahçe, yayıncı kuruluştan aldığı görüntülerle TFF'ye itirazda bulundu.
Sarı-lacivertliler TFF'ye yaptığı itirazla maçın tekrar edilmesini istedi.
Fenerbahçe'nin yaptığı itiraz ve TFF'nin vereceği karar merakla beklenirken yeni gelişmeler yaşandı.
Yayıncı kuruluş daha önce yayınlanmamış görüntüleri yayınladı. İşte son gelişmeler...