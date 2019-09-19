Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Yeni görüntüler ortaya çıktı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Eylül 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Yeni görüntüler ortaya çıktı

Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Yeni görüntüler ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığı ve 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından kural hatası yapıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Fenerbahçe de bu iddiaların ardından geniş çaplı bir araştırma yapmış ve yayıncı kuruluştan aldığı görüntülerle birlikte TFF'ye kural hatası olduğuna dair itirazda bulunmuştu. Bu karşılaşmayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o görüntüler...
19 Eylül 2019 Perşembe 12:30 Güncelleme: 19.09.2019 13:51
Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Yeni görüntüler ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Alanyaspor yenilgisi kadar maçın ardından ortaya çıkan 'kural hatası' iddiaları da gündemi meşgul etmişti.

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Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Yeni görüntüler ortaya çıktı

Konuyla ilgili geniş bir araştırma yapan Fenerbahçe, yayıncı kuruluştan aldığı görüntülerle TFF'ye itirazda bulundu.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Yeni görüntüler ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler TFF'ye yaptığı itirazla maçın tekrar edilmesini istedi.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Yeni görüntüler ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yaptığı itiraz ve TFF'nin vereceği karar merakla beklenirken yeni gelişmeler yaşandı.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Yeni görüntüler ortaya çıktı

Yayıncı kuruluş daha önce yayınlanmamış görüntüleri yayınladı. İşte son gelişmeler...

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