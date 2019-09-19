Alanyaspor - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Yeni görüntüler ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığı ve 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından kural hatası yapıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Fenerbahçe de bu iddiaların ardından geniş çaplı bir araştırma yapmış ve yayıncı kuruluştan aldığı görüntülerle birlikte TFF'ye kural hatası olduğuna dair itirazda bulunmuştu. Bu karşılaşmayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

19 Eylül 2019 Perşembe 12:30 Güncelleme: 19.09.2019 13:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





