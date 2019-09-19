HaberlerGaleriIFAB'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu: Tekrar ettirilmeli!
IFAB'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu: Tekrar ettirilmeli!
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildiği karşılaşmanın yankıları devam ediyor. Fenerbahçe zorlu mücadelede olan tartışmalı taç atışı pozisyonu için TFF'ye maçın tekrar ettirilmesiyle alakalı başvurusunu yaptı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu da bu pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...
19 Eylül 2019 Perşembe 08:14
Güncelleme: 19.09.2019 09:01
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig'in 4'ncü hafta maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvuran sarı-lacivertliler, maçın tekrarlanmasını istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligde 4'ncü haftanın tartışmaları sürüyor. Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesinin ardından kural hatası iddiaları spor kamuoyuna damgasını vurdu.
Kanarya, 2 gerekçe ile TFF'ye başvuruda bulunarak maçın iptalini istedi. Peki Alanyaspor-Fenerbahçe maçındaki kural hataları neler? İşte detaylar…
ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇINDAKİ KURAL HATALARI NELER?
Fenerbahçe'ye göre Alanyaspor maçında iki kural hatası yapıldı. bunlardan birincisi; ilk gol öncesi Alanyaspor oyuncusu tacı yanlış yerden kullandı ve top tekrardan ev sahibi ekibe verildi.
Sarı-lacivertliler, ikinci kural hatasının ise ikinci gol öncesi Cisse'nin henüz ceza sahasını terk etmeden kalecinin topu oyuna sokmasını gösterdi.