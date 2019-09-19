IFAB'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu: Tekrar ettirilmeli! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Eylül 2019, Perşembe
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IFAB'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu: Tekrar ettirilmeli!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildiği karşılaşmanın yankıları devam ediyor. Fenerbahçe zorlu mücadelede olan tartışmalı taç atışı pozisyonu için TFF'ye maçın tekrar ettirilmesiyle alakalı başvurusunu yaptı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu da bu pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...
19 Eylül 2019 Perşembe 08:14 Güncelleme: 19.09.2019 09:01
IFAB'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu: Tekrar ettirilmeli!

Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig'in 4'ncü hafta maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvuran sarı-lacivertliler, maçın tekrarlanmasını istiyor.

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IFAB'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu: Tekrar ettirilmeli!

Ligde 4'ncü haftanın tartışmaları sürüyor. Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesinin ardından kural hatası iddiaları spor kamuoyuna damgasını vurdu.

IFAB'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu: Tekrar ettirilmeli!

Kanarya, 2 gerekçe ile TFF'ye başvuruda bulunarak maçın iptalini istedi. Peki Alanyaspor-Fenerbahçe maçındaki kural hataları neler? İşte detaylar…

IFAB'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu: Tekrar ettirilmeli!

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇINDAKİ KURAL HATALARI NELER?

Fenerbahçe'ye göre Alanyaspor maçında iki kural hatası yapıldı. bunlardan birincisi; ilk gol öncesi Alanyaspor oyuncusu tacı yanlış yerden kullandı ve top tekrardan ev sahibi ekibe verildi.

IFAB'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu: Tekrar ettirilmeli!

Sarı-lacivertliler, ikinci kural hatasının ise ikinci gol öncesi Cisse'nin henüz ceza sahasını terk etmeden kalecinin topu oyuna sokmasını gösterdi.

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