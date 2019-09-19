IFAB'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu: Tekrar ettirilmeli!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildiği karşılaşmanın yankıları devam ediyor. Fenerbahçe zorlu mücadelede olan tartışmalı taç atışı pozisyonu için TFF'ye maçın tekrar ettirilmesiyle alakalı başvurusunu yaptı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu da bu pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

19 Eylül 2019 Perşembe 08:14 Güncelleme: 19.09.2019 09:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





