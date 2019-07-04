Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 2 transferini açıkladı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Takımdan birçok oyuncu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler silbaştan bir kadro yapılanması için kolları sıvadı. Max Kruse, Allahyar ve Emre Belözoğlu ile kadrosunu güçlendiren Kanarya, 2 transferi daha duyurmaya hazırlanıyor. Flaş transferlerin müjdesini ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen verdi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
4 Temmuz 2019 Perşembe 00:37
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Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Geçtiğimiz sezonu 6.sırada bitirirek taraftarları üzen Fenerbahçe transferde hummalı bir çalışma içine girdi.
Takımdaki birçok oyuncusu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, sezona yepyeni bir kadro ile merhaba demenin hesaplarını yapıyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden Fransız sportif direktör Damien Comolli, birçok yıldız ile temas halinde.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamasında, ''Geçen sezon takımda lider oyuncu eksikliğini fazlasıyla hissettik'' ifadelerini kullanmıştı.