Potansiyel var

Puan cetvelindeki konumlarının aksine "iyi bir kadroya sahip olduklarını" belirten Hollandalı hoca, "Bu takım mutlaka yarışın içine girecektir, bundan eminim" dedi.
6 Kasım 2018 Salı, 21:08:19
Güncelleme: 21:14:06
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Fenerbahçe yönetimi, takımı geçici olarak emanet ettiği Erwin Koeman'la sürekli fikir alışverişinde bulunuyor.
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İkili görüşmelerde, şimdiye kadar neyin yanlış ya da eksik yapıldığı, bundan sonra ne gibi adımlar atılabileceği konuları üzerinde karşılıklı görüşler paylaşılıyor.
Alınacak sonuçlara göre en azından devre arasına kadar kendisiyle devam edilmesi gündemde olan Koeman'ın, yönetime takım hakkında detaylı bir rapor sunduğu öğrenildi.
Başkan Ali Koç'un teknik bilgisine çok inandığı tecrübeli çalıştırıcının, raporunda altını çizdiği, "Her şeye rağmen yarışın içine girebiliriz" sözleri gelecek adına umut verdi.
Puan cetvelindeki konumlarının aksine iyi bir kadroya sahip olduklarını raporunda aktaran Hollandalı çalıştırıcının, "Bu takım toparlanıp lige ağırlığını koyacaktır, bundan eminim. Sadece birkaç maç üst üste kazanmaya ve belki de biraz şansa ihtiyacımız var. Galibiyet serisi özgüvenimiz yükseklere çekecektir" ifadelerini kullandığı belirtildi.