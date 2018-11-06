Ömer Üründül: Yürüyecek hali yok - Galeri - Fotomaç
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Ömer Üründül: 'Yürüyecek hali yok'

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve 2-2 sona eren derbinin yankıları devam ediyor.

    6 Kasım 2018 Salı, 19:20:26 Güncelleme: 19:22:07
    Ömer Üründül: Yürüyecek hali yok

    Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül, sarı lacivertli takımı maça hazırlayan Erwin Koeman'ın, selefi Cocu ile olan büyük farklılıklarını yazdı. İşte Ömer Üründül'ün yazısı... Günümüz futbolunda başarı için teknik direktörlerin yardımcılarının da önemi vardır. Teknik direktörle yardımcısı arasında bir iletişim olması şarttır. Aralarındaki görüş ayrılıkları kısıtlı olmalıdır.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ömer Üründül: Yürüyecek hali yok

    Fenerbahçe'de Cocu'yla yollar ayrıldıktan sonra derbi için yardımcısı Koeman görevlendirildi. Koeman da öyle üç önemli değişiklik yaptı ki Cocu'yla aralarındaki bir görüş ayrılığı ortaya çıktı.

    Ömer Üründül: Yürüyecek hali yok

    Öncelikle Cocu, Valbuena'yı gözden çıkarmıştı. Örneğin, kadro dışı kalanlardan geçen sezonki performansları ve devamlılıklarıyla Dirar ve Aatif olsa veya Ayew iyi bir performans sergilese, Valbuena kararı hocanın takdiri denir. Ama sezon başından beri kanatlardaki sorunlar görüldüğü halde, hiç Valbuena gözden çıkarılır mı?

    Koeman derbide cesaretle Valbuena'ya ilk 11'de şans verdi. Takımın yapısına hiç uymamasına rağmen uygulanan üçlü defansı terk etti. En önemlisi de dünyanın tamamen terk ettiği çift santrforu rafa kaldırdı.

    Ömer Üründül: Yürüyecek hali yok

    Bir önemli konuda şu; Fenerbahçe, Cocu döneminde teknik açıdan öylesine kötü yönetildi ki saha içi görüntüsü hiç iç açıcı değil. Derbideki geri dönüş ise abartılmamalı. Anderlecht geri dönüşü de derbiye benzerdi ama o maçın sonrasında Ankaragücü hezimeti gündeme geldi.

    Ömer Üründül: Yürüyecek hali yok

    VERİLEN PARALARA YAZIK
    Son paragrafım da Slimani ve Benzia ile ilgili. Yeri geldikçe sık sık vurguluyorum; "Transfer edeceğiniz oyuncuların, profesyonelliklerini, özel yaşantılarını çok iyi analiz etmek lazım" diye. Slimani, çok kaliteli bir santrfor ve geçen seneki ciddi maç eksiklerine rağmen Fenerbahçe'ye geldikten sonra, 4 maç çok iyi performans gösterdi. Şimdi ise yürüyecek hali yok. Benzia ise fizik olarak tam bir tükenmişlik içinde. Yazık bunlara verilen paralara.

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