Ömer Üründül: 'Yürüyecek hali yok'

Öncelikle Cocu, Valbuena'yı gözden çıkarmıştı. Örneğin, kadro dışı kalanlardan geçen sezonki performansları ve devamlılıklarıyla Dirar ve Aatif olsa veya Ayew iyi bir performans sergilese, Valbuena kararı hocanın takdiri denir. Ama sezon başından beri kanatlardaki sorunlar görüldüğü halde, hiç Valbuena gözden çıkarılır mı?

Koeman derbide cesaretle Valbuena'ya ilk 11'de şans verdi. Takımın yapısına hiç uymamasına rağmen uygulanan üçlü defansı terk etti. En önemlisi de dünyanın tamamen terk ettiği çift santrforu rafa kaldırdı.