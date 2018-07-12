Phillip Cocu'dan yeni sezon taktiği

Oyunun akışı içinde birbirlerine seslerin yükselmesini ısrarla isteyen Cocu; "Yardımlaşma en önemli konu, burada keyif alarak taşıdığımız bir sorumluluk var. Herkes eşit şekilde sorumluluğumuzun yükünü paylaşmalı ve taşın altına elini koymalı. Birimizin derdi, hepimizin derdi, birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Sorunlar en son bize gelmeli ve siz kendi içinizde tüm sorunları beraberce çözmelisiniz. Kimse kendini yalnız hissetmemeli. Futbolcudan, sağlık heyetine, malzemeciye kadar sorumluluğu paylaşmalıyız" şeklinde konuştu.



