Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Lozan'da sürdürürken, teknik direktörü Phillip Cocu metod ve kurallarını her fırsatta futbolcularına aktarıyor.
12 Temmuz 2018 Perşembe, 15:58:34
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Phillip Cocu'dan yeni sezon taktiği
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Hollandalı teknik adamın son talimatı "konuşun" oldu.
Phillip Cocu'dan yeni sezon taktiği
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Saha içindeki tüm çalışmalarda futbolcuların arkadaşlarını uyarması gerektiğini söyleyen Cocu, "Gör - konuş - hızlı uygula" kuralını oyunculara benimsetiyor.
Phillip Cocu'dan yeni sezon taktiği
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Oyunun akışı içinde birbirlerine seslerin yükselmesini ısrarla isteyen Cocu; "Yardımlaşma en önemli konu, burada keyif alarak taşıdığımız bir sorumluluk var. Herkes eşit şekilde sorumluluğumuzun yükünü paylaşmalı ve taşın altına elini koymalı. Birimizin derdi, hepimizin derdi, birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Sorunlar en son bize gelmeli ve siz kendi içinizde tüm sorunları beraberce çözmelisiniz. Kimse kendini yalnız hissetmemeli. Futbolcudan, sağlık heyetine, malzemeciye kadar sorumluluğu paylaşmalıyız" şeklinde konuştu.
Phillip Cocu'dan yeni sezon taktiği
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BİRLİK VE BERABERLİK TAMAM
Fenerbahçe kampında dikkat çeken bir konu da yeni oyunculara kaptanların sahip çıkması.
Phillip Cocu'dan yeni sezon taktiği
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Mehmet Topal, Volkan Demirel , Valbuena ve Guilliano genç oyuncuları kanatlarının altına almış gözüküyor. Berke ve Barış ile yakından ilgileniliyor ve genç isimlerin uyum süreçlerini hızlandırmaya çalışıyorlar.