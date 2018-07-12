Phillip Cocudan yeni sezon taktiği - Galeri - Fotomaç
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Phillip Cocu'dan yeni sezon taktiği

    Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Lozan'da sürdürürken, teknik direktörü Phillip Cocu metod ve kurallarını her fırsatta futbolcularına aktarıyor.
    12 Temmuz 2018 Perşembe, 15:58:34
    Phillip Cocu'dan yeni sezon taktiği
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    Phillip Cocudan yeni sezon taktiği

    Hollandalı teknik adamın son talimatı "konuşun" oldu.

    Phillip Cocu'dan yeni sezon taktiği
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    Phillip Cocudan yeni sezon taktiği

    Saha içindeki tüm çalışmalarda futbolcuların arkadaşlarını uyarması gerektiğini söyleyen Cocu, "Gör - konuş - hızlı uygula" kuralını oyunculara benimsetiyor.

    Phillip Cocu'dan yeni sezon taktiği
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    Phillip Cocudan yeni sezon taktiği

    Oyunun akışı içinde birbirlerine seslerin yükselmesini ısrarla isteyen Cocu; "Yardımlaşma en önemli konu, burada keyif alarak taşıdığımız bir sorumluluk var. Herkes eşit şekilde sorumluluğumuzun yükünü paylaşmalı ve taşın altına elini koymalı. Birimizin derdi, hepimizin derdi, birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Sorunlar en son bize gelmeli ve siz kendi içinizde tüm sorunları beraberce çözmelisiniz. Kimse kendini yalnız hissetmemeli. Futbolcudan, sağlık heyetine, malzemeciye kadar sorumluluğu paylaşmalıyız" şeklinde konuştu.

    Phillip Cocu'dan yeni sezon taktiği
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    Phillip Cocudan yeni sezon taktiği

    BİRLİK VE BERABERLİK TAMAM

    Fenerbahçe kampında dikkat çeken bir konu da yeni oyunculara kaptanların sahip çıkması.

    Phillip Cocu'dan yeni sezon taktiği
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    Phillip Cocudan yeni sezon taktiği

    Mehmet Topal, Volkan Demirel , Valbuena ve Guilliano genç oyuncuları kanatlarının altına almış gözüküyor. Berke ve Barış ile yakından ilgileniliyor ve genç isimlerin uyum süreçlerini hızlandırmaya çalışıyorlar.

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