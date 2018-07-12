Fenerbahçe'de Josef de Souza'dan Phillip Cocu'ya övgüler

Yeni teknik direktörleri Phillip Cocu'dan da övgüyle söz eden Brezilyalı oyuncu, "Her şeyden önce kazanmaya alışık bir hocamız var. Hem teknik direktör kariyerinde, hem de futbolculuk döneminde kazanmaya alışık. Bizim de takım olarak bu tarz insanlara ihtiyacımız var. Her idmanda nasıl bir oyun sistemi istediğini anlatmaya çalışıyor. Bunu da pozitif konuşmalarla yapıyor. Tek istediğimiz sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak" diye konuştu.