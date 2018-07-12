Cocu Hollanda basınına Fenerbahçe'yi anlattı

"ÇOK İYİ ANALİZ ETMİŞTİ, ŞAŞIRDIM"



Damien Comolli ile yaptıkları ilk görüşmeyi anlatan Cocu, "Comolli, bu görev için neden beni istediğini açık bir şekilde anlattı. Beni çok ciddi bir şekilde analiz etmişler. Bu beni şaşırttı. PSV'de tüm yaptıklarımı gösterebilirdi. Farklı yıllardaki oyun tarzı, oyunun ve bireysel olarak oyuncuların gelişimi, takımın gelişmesi... Benim için hoş bir sürpriz oldu. Çünkü bir planın olması, ödevlerini çok iyi yapması önemliydi. Futbolda bu çok sık olmaz" ifadelerini kullandı..