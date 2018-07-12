Cocu Hollanda basınına Fenerbahçeyi anlattı - Galeri - Fotomaç
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    Cocu Hollanda basınına Fenerbahçe'yi anlattı

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu Hollanda basınına açıklamalarda bulundu
    12 Temmuz 2018 Perşembe, 10:49:48 Güncelleme: 10:51:42
    Cocu Hollanda basınına Fenerbahçe'yi anlattı
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    • 6
    Cocu Hollanda basınına Fenerbahçeyi anlattı

    Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Cocu Hollanda basınına Fenerbahçe'yi anlattı
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    • 6
    Cocu Hollanda basınına Fenerbahçeyi anlattı

    "ÇOK İYİ ANALİZ ETMİŞTİ, ŞAŞIRDIM"

    Damien Comolli ile yaptıkları ilk görüşmeyi anlatan Cocu, "Comolli, bu görev için neden beni istediğini açık bir şekilde anlattı. Beni çok ciddi bir şekilde analiz etmişler. Bu beni şaşırttı. PSV'de tüm yaptıklarımı gösterebilirdi. Farklı yıllardaki oyun tarzı, oyunun ve bireysel olarak oyuncuların gelişimi, takımın gelişmesi... Benim için hoş bir sürpriz oldu. Çünkü bir planın olması, ödevlerini çok iyi yapması önemliydi. Futbolda bu çok sık olmaz" ifadelerini kullandı..

    Cocu Hollanda basınına Fenerbahçe'yi anlattı
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    • 6
    Cocu Hollanda basınına Fenerbahçeyi anlattı

    SONUÇ ALMAK ZORUNDAYIM

    Cocu sözlerine, "Burada sonuç almak zorunda olduğumu çok iyi biliyorum. Her kulvarda en üstte yer almak zorundayız. Fenerbahçe'de ne istedikleri hakkında fikirleri var. Kulübün temel değerleri nelerdir, nasıl oynamamız gerektiği, scouting nasıl olmalı, akademinin işlevi ne olmalı gibi konularda dikkatli hareket ediyorlar. Bunlarla ben de ilgileneceğim. PSV'de daha önce yaptıklarımızla, Fenerbahçe'nin yapmak istediği şeyler benziyor" ifadeleriyle devam etti.

    Cocu Hollanda basınına Fenerbahçe'yi anlattı
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    • 6
    Cocu Hollanda basınına Fenerbahçeyi anlattı

    "PARA PEŞİNDE DEĞİLİM"

    Parayı önemsemediğini vurgulayan teknik adam, "Elbette sözleşme parayla ilgili ancak sözleşmem PSV'dekinden farklı değil. Hiçbir zaman büyük paralar peşinde olmadım. İlk olarak futbol hakkında görüştük çünkü benim işim bu. Son ana kadar para konusu konuşulmadı" dedi.

    Cocu Hollanda basınına Fenerbahçe'yi anlattı
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    • 6
    Cocu Hollanda basınına Fenerbahçeyi anlattı

    "F.BAHÇE BÜYÜK BİR KULÜP"

    Cocu sözlerini "İnsanların bu adımı attığım için şaşırmasını anlıyorum ancak uzun süre düşünürseniz şaşırtıcı gelmez. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve 8-9 farklı spor branşında mücadele veriyorlar. Stadyumda harika bir atmosfer var. Burada oynamak büyük bir avantaj olacak" Diyerek tamamladı.

    Cocu Hollanda basınına Fenerbahçe'yi anlattı
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    • 6
    Cocu Hollanda basınına Fenerbahçeyi anlattı
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