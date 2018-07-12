Bas Dost transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı

İtalyan basınında yer alan haberde; UEFA'dan FFP nedeniyle ceza alan ve transferde rotasını bonservisi elinde veya maliyeti düşük isimlere çeviren Milan'ın Bas Dost için görüşmelre başladığı kaydedildi. Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli'nin Bas Dost'un temsilcileri ile bir görüşme yaptığı ve transferin görüşüldüğü kaydedildi.