Fenerbahçede Cocu kanunları - Galeri - Fotomaç
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    Fenerbahçe'de Cocu kanunları

    12 Temmuz 2018 Perşembe, 09:50:22 Güncelleme: 09:52:11
    Fenerbahçe'de Cocu kanunları
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    Fenerbahçede Cocu kanunları

    Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktörü Phillip Cocu, futbolcuları disipline sokmak adına titizlikle ilerliyor.

    Fenerbahçe'de Cocu kanunları
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    Fenerbahçede Cocu kanunları

    Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan sarı lacivertli ekip İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçından sonra yurt dışı kamp çalışmalarına başlamak için İsviçre'ye gitti.

    Fenerbahçe'de Cocu kanunları
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    Fenerbahçede Cocu kanunları

    Takıma kendi felsefesini ezberletmeye çalışan Cocu, idmanlar boyunca bütün oyuncularla tek tek ilgileniyor.

    Fenerbahçe'de Cocu kanunları
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    Fenerbahçede Cocu kanunları

    Hata gördüğü anlarda futbolcuları uyaran ve yapılmasını istediği şeyler ile ilgili bilgiler veren Cocu, oyuncuların idmanlardan arta kalan zamanlarının da boş geçmesini istemiyor.

    Fenerbahçe'de Cocu kanunları
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    Fenerbahçede Cocu kanunları

    Sarı lacivertlilerde sabah 07.45'te başlayan maraton 23.00 itibarıyla sona eriyor.

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