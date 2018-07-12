Fenerbahçede Cocu kanunları - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Cocu kanunları
12 Temmuz 2018 Perşembe, 09:50:22
Güncelleme: 09:52:11
Fenerbahçe'de Cocu kanunları
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktörü Phillip Cocu, futbolcuları disipline sokmak adına titizlikle ilerliyor.
Fenerbahçe'de Cocu kanunları
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan sarı lacivertli ekip İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçından sonra yurt dışı kamp çalışmalarına başlamak için İsviçre'ye gitti.
Fenerbahçe'de Cocu kanunları
Takıma kendi felsefesini ezberletmeye çalışan Cocu, idmanlar boyunca bütün oyuncularla tek tek ilgileniyor.
Fenerbahçe'de Cocu kanunları
Hata gördüğü anlarda futbolcuları uyaran ve yapılmasını istediği şeyler ile ilgili bilgiler veren Cocu, oyuncuların idmanlardan arta kalan zamanlarının da boş geçmesini istemiyor.
Fenerbahçe'de Cocu kanunları
Sarı lacivertlilerde sabah 07.45'te başlayan maraton 23.00 itibarıyla sona eriyor.