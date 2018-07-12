Phillip Cocu: Aatif'ı neden sevmiyorlar anlamış değilim

BİZİM OYUN SİSTEMİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU

Faslı yıldızın çok yararlı ve etkili bir oyuncu olduğunun altını çizen Cocu'nun, "Aatif oyunun iki yönünde de önemli katkılar sağlıyor.