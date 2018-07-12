Phillip Cocu: Aatifı neden sevmiyorlar anlamış değilim - Galeri - Fotomaç
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Phillip Cocu: Aatif'ı neden sevmiyorlar anlamış değilim
12 Temmuz 2018 Perşembe, 01:39:41
Güncelleme: 01:40:02
Phillip Cocu: Aatif'ı neden sevmiyorlar anlamış değilim
Fenerbahçe'nin 2015-16 sezonunda Sivasspor'dan transfer ettiği Aatif ne yaparsa yapsın taraftarın gözüne girmeyi başaramadı. Ancak teknik direktörlerin jokeri oldu.
Phillip Cocu: Aatif'ı neden sevmiyorlar anlamış değilim
Geldiği ilk sene resmi maçlarda 12 gol atan, son iki sene ise sonradan süre almasına rağmen, 7'şer gol üreten Faslı yıldız için yeni teknik direktör Cocu'dan olumlu rapor geldi.
Phillip Cocu: Aatif'ı neden sevmiyorlar anlamış değilim
Hollandalı çalıştırıcı, idman performansından bir hayli memnun kaldığı 32 yaşındaki ortasahası için, "Taraftarlar neden Aatif'a tepki gösteriyor anlamış değilim" yorumunu yaptı.
Phillip Cocu: Aatif'ı neden sevmiyorlar anlamış değilim
BİZİM OYUN SİSTEMİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU
Faslı yıldızın çok yararlı ve etkili bir oyuncu olduğunun altını çizen Cocu'nun, "Aatif oyunun iki yönünde de önemli katkılar sağlıyor.
Phillip Cocu: Aatif'ı neden sevmiyorlar anlamış değilim
Taraftarın da bunu görüyor olması lazım. Geçen sezon ligde 26 maçta oynamış ve 5 gol atmış.