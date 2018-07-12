Phillip Cocu: Aatifı neden sevmiyorlar anlamış değilim - Galeri - Fotomaç
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    Phillip Cocu: Aatif'ı neden sevmiyorlar anlamış değilim

    12 Temmuz 2018 Perşembe, 01:39:41 Güncelleme: 01:40:02
    Phillip Cocu: Aatif'ı neden sevmiyorlar anlamış değilim
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    Phillip Cocu: Aatifı neden sevmiyorlar anlamış değilim

    Fenerbahçe'nin 2015-16 sezonunda Sivasspor'dan transfer ettiği Aatif ne yaparsa yapsın taraftarın gözüne girmeyi başaramadı. Ancak teknik direktörlerin jokeri oldu.

    Phillip Cocu: Aatif'ı neden sevmiyorlar anlamış değilim
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    Phillip Cocu: Aatifı neden sevmiyorlar anlamış değilim

    Geldiği ilk sene resmi maçlarda 12 gol atan, son iki sene ise sonradan süre almasına rağmen, 7'şer gol üreten Faslı yıldız için yeni teknik direktör Cocu'dan olumlu rapor geldi.

    Phillip Cocu: Aatif'ı neden sevmiyorlar anlamış değilim
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    Phillip Cocu: Aatifı neden sevmiyorlar anlamış değilim

    Hollandalı çalıştırıcı, idman performansından bir hayli memnun kaldığı 32 yaşındaki ortasahası için, "Taraftarlar neden Aatif'a tepki gösteriyor anlamış değilim" yorumunu yaptı.

    Phillip Cocu: Aatif'ı neden sevmiyorlar anlamış değilim
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    Phillip Cocu: Aatifı neden sevmiyorlar anlamış değilim

    BİZİM OYUN SİSTEMİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU

    Faslı yıldızın çok yararlı ve etkili bir oyuncu olduğunun altını çizen Cocu'nun, "Aatif oyunun iki yönünde de önemli katkılar sağlıyor.

    Phillip Cocu: Aatif'ı neden sevmiyorlar anlamış değilim
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    Phillip Cocu: Aatifı neden sevmiyorlar anlamış değilim

    Taraftarın da bunu görüyor olması lazım. Geçen sezon ligde 26 maçta oynamış ve 5 gol atmış.

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