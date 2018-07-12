F.Bahçe’nin yeni golcüsü Liverpool’dan: Divock Origi - Galeri - Fotomaç
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    F.Bahçe’nin yeni golcüsü Liverpool’dan: Divock Origi

    12 Temmuz 2018 Perşembe, 01:21:13 Güncelleme: 01:22:59
    F.Bahçe’nin yeni golcüsü Liverpool’dan: Divock Origi
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    • 10
    F.Bahçe’nin yeni golcüsü Liverpool’dan: Divock Origi

    Transferde sessiz ve derinden giden Fenerbahçe'nin Liverpool'lu Divock Origi için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

    F.Bahçe’nin yeni golcüsü Liverpool’dan: Divock Origi
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    • 10
    F.Bahçe’nin yeni golcüsü Liverpool’dan: Divock Origi

    Basket takımının koçu Obradovic'in menajeri ve yakın dostu Raskovic geçtiğimiz günlerde ortağı Segal'le birlikte İstanbul'a geldi.

    F.Bahçe’nin yeni golcüsü Liverpool’dan: Divock Origi
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    • 10
    F.Bahçe’nin yeni golcüsü Liverpool’dan: Divock Origi

    Obradovic, Origi'nin de menajeri olan Segal'i Comolli ile görüştürdü. Comolli, Origi'yi kiralamak istediklerini söyledi.

    F.Bahçe’nin yeni golcüsü Liverpool’dan: Divock Origi
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    F.Bahçe’nin yeni golcüsü Liverpool’dan: Divock Origi

    Menajer Segal "Olabilir" yanıtını verdi. Liverpool da kiralamaya sıcak bakınca transferin gerçekleşme olasılığı hayli arttı.

    F.Bahçe’nin yeni golcüsü Liverpool’dan: Divock Origi
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    F.Bahçe’nin yeni golcüsü Liverpool’dan: Divock Origi

    Henüz 23 yaşında olan Belçikalı golcü kariyerinin büyük bölümünü Liverpool'da geçirdi.

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