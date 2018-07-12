Comolliden flaş hamle: Max Meyer - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Comolli'den flaş hamle: Max Meyer
12 Temmuz 2018 Perşembe, 01:05:12
Güncelleme: 01:18:47
Comolli'den flaş hamle: Max Meyer
Jack Wilshere'in Wast Ham United'a imza atmasının ardından yeniden 8 numara arayışlarına başlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi...
Comolli'den flaş hamle: Max Meyer
Sarı-Lacivertliler, İngiliz yıldız gibi bonservisi elinde olan ve birçok Avrupa devini peşinden koşturan Max Meyer'le masaya oturdu.
Comolli'den flaş hamle: Max Meyer
Takımın İsviçre'deki kampına katılmayan sportif direktör Damien Comolli'nin Almanya'ya geçtiği ve genç yıldızla görüştüğü öğrenildi.
Comolli'den flaş hamle: Max Meyer
Comolli'nin Meyer'e Fenerbahçe'nin projelerini anlattığı ve parasal konuların masaya yatırıldığı belirlendi.
Comolli'den flaş hamle: Max Meyer
ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ
Meyer'in yapılan tekliften çok etkilendiği ancak düşünmek için süre istediği ifade edildi.
Comolli'den flaş hamle: Max Meyer
Başta Marsilya, Dortmund ve Leipzig olmak üzere birçok takımdan resmi teklif alan 22 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmeye soğuk baktığı iddia ediliyordu.
Comolli'den flaş hamle: Max Meyer
Ancak Comolli'nin yapılan görüşmede önemli bir mesafe kat ettiği de öğrenildi.
Takvim