Comolliden flaş hamle: Max Meyer - Galeri - Fotomaç
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    Comolli'den flaş hamle: Max Meyer

    12 Temmuz 2018 Perşembe, 01:05:12 Güncelleme: 01:18:47
    Comolli'den flaş hamle: Max Meyer
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    Comolliden flaş hamle: Max Meyer

    Jack Wilshere'in Wast Ham United'a imza atmasının ardından yeniden 8 numara arayışlarına başlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi...

    Comolli'den flaş hamle: Max Meyer
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    Comolliden flaş hamle: Max Meyer

    Sarı-Lacivertliler, İngiliz yıldız gibi bonservisi elinde olan ve birçok Avrupa devini peşinden koşturan Max Meyer'le masaya oturdu.

    Comolli'den flaş hamle: Max Meyer
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    Comolliden flaş hamle: Max Meyer

    Takımın İsviçre'deki kampına katılmayan sportif direktör Damien Comolli'nin Almanya'ya geçtiği ve genç yıldızla görüştüğü öğrenildi.

    Comolli'den flaş hamle: Max Meyer
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    Comolliden flaş hamle: Max Meyer

    Comolli'nin Meyer'e Fenerbahçe'nin projelerini anlattığı ve parasal konuların masaya yatırıldığı belirlendi.

    Comolli'den flaş hamle: Max Meyer
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    Comolliden flaş hamle: Max Meyer

    ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ
    Meyer'in yapılan tekliften çok etkilendiği ancak düşünmek için süre istediği ifade edildi.

    Comolli'den flaş hamle: Max Meyer
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    Comolliden flaş hamle: Max Meyer

    Başta Marsilya, Dortmund ve Leipzig olmak üzere birçok takımdan resmi teklif alan 22 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmeye soğuk baktığı iddia ediliyordu.

    Comolli'den flaş hamle: Max Meyer
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    Comolliden flaş hamle: Max Meyer

    Ancak Comolli'nin yapılan görüşmede önemli bir mesafe kat ettiği de öğrenildi.

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