Fenerbahçenin yeni hocası Phillip Cocu transfer sürecini anlattı! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu transfer sürecini anlattı!
12 Temmuz 2018 Perşembe, 00:53:47
Güncelleme: 00:57:06
Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu transfer sürecini anlattı!
Phillip Cocu, Fenerbahçe'ye para için gelmediğini söyledi.
Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu transfer sürecini anlattı!
Voetbal International'e açıklama yapan sarı-lacivertli teknik adam, "Tabii ki parayla ilgili iyi bir sözleşmem var...
Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu transfer sürecini anlattı!
Ancak ben para için PSV'den ayrılmadım. Fenerbahçe ile ilk görüşmemizin içeriği sadece futboldu. Çünkü bu benim için her şey.
Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu transfer sürecini anlattı!
Hatta para hakkında en son ana kadar konuşma olmadı" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu transfer sürecini anlattı!
Cocu, attığı adımın şaşırtıcı olmadığını da vurgulayarak, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp.
Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu transfer sürecini anlattı!
8-9 spor dalında faaliyet gösteriyor. Statlarında son derece etkileyici bir atmosfer var.
Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu transfer sürecini anlattı!
Burada ödül için oynayacağım. Bunlar büyük avantaj" dedi.