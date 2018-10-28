Phillip Cocu 15 yıllık geleneği bitirdi! Sebebi ise...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertli takımda 15 yıldır süregelen sisteme son verdi.
28 Ekim 2018 Pazar, 11:45:33
Güncelleme: 11:45:47
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, belki de kimsenin farkında olmadan bir devrim yaptı.
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Yaklaşık 15 yıldır tek forvet sistemiyle sahada oynamaya alışık olan sarı-lacivertliler artık çift forvetle oynuyor.
Taraftarın yıllardır arzuladığı bu oyun formatına teknik direktör Cocu, biraz da mecbur kaldığı için gitti. Kendi takımını ve ligi analiz eden Hollandalı, çift forvetin takıma en uygun sistem olduğuna karar verdi.
Bunun en önemli sebebi ise tek forvetin ligdeki savunmaların arasında etkisiz kalıp kaybolup gitmesi...
Ayrıca tek forvet oynarken çok iyi orta yapan isimlere gerek olduğunu ancak bunun elinde bulunmadığını gören Cocu, orta saha yapısının da yine tek forvete uygun olmadığı tespiti yapıldı.