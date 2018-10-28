Phillip Cocu 15 yıllık geleneği bitirdi! Sebebi ise... - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Phillip Cocu 15 yıllık geleneği bitirdi! Sebebi ise...

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertli takımda 15 yıldır süregelen sisteme son verdi.
    28 Ekim 2018 Pazar, 11:45:33 Güncelleme: 11:45:47
    Phillip Cocu 15 yıllık geleneği bitirdi! Sebebi ise...

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, belki de kimsenin farkında olmadan bir devrim yaptı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Phillip Cocu 15 yıllık geleneği bitirdi! Sebebi ise...

    Yaklaşık 15 yıldır tek forvet sistemiyle sahada oynamaya alışık olan sarı-lacivertliler artık çift forvetle oynuyor.

    Phillip Cocu 15 yıllık geleneği bitirdi! Sebebi ise...

    Taraftarın yıllardır arzuladığı bu oyun formatına teknik direktör Cocu, biraz da mecbur kaldığı için gitti. Kendi takımını ve ligi analiz eden Hollandalı, çift forvetin takıma en uygun sistem olduğuna karar verdi.

    Phillip Cocu 15 yıllık geleneği bitirdi! Sebebi ise...

    Bunun en önemli sebebi ise tek forvetin ligdeki savunmaların arasında etkisiz kalıp kaybolup gitmesi...

    Phillip Cocu 15 yıllık geleneği bitirdi! Sebebi ise...

    Ayrıca tek forvet oynarken çok iyi orta yapan isimlere gerek olduğunu ancak bunun elinde bulunmadığını gören Cocu, orta saha yapısının da yine tek forvete uygun olmadığı tespiti yapıldı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN