İsyan tamam sırada 3 puan var! - Galeri - Fotomaç
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İsyan tamam sırada 3 puan var!
Fenerbahçe'nin Anderlecht deplasmanında maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmesi Teknik Direktör Cocu'yu mest etti.
27 Ekim 2018 Cumartesi, 11:37:37
Güncelleme: 11:40:25
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Anderlecht deplasmanından zaferle ayrılamasalar da takımın gösterdiği gelişimden çok memnun.
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Skor 2-0 olduktan sonra maçı 2-2'ye getirmelerinin önemine dikkat çeken tecrübeli hoca, dünkü antrenmanda öğrencileriyle bir toplantı yaptı.
Oyuncularından artık Spor Toto Süper Lig'e odaklanmalarını isteyen Hollandalı, şunları söyledi:
"Avrupa maçlarında üstelik deplasmanda böyle geri dönüşlere imza atmak her takımın yapabileceği bir iş değildir."
"Skor dezavantajına rağmen kısa süre içinde bulduğumuz goller çok önemliydi. Bana bizim takım olma yolunda ne denli mesafe aldığımızı gösterdi."