İsyan tamam sırada 3 puan var! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    İsyan tamam sırada 3 puan var!

    Fenerbahçe'nin Anderlecht deplasmanında maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmesi Teknik Direktör Cocu'yu mest etti.
    27 Ekim 2018 Cumartesi, 11:37:37 Güncelleme: 11:40:25
    İsyan tamam sırada 3 puan var!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Anderlecht deplasmanından zaferle ayrılamasalar da takımın gösterdiği gelişimden çok memnun.

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    İsyan tamam sırada 3 puan var!

    Skor 2-0 olduktan sonra maçı 2-2'ye getirmelerinin önemine dikkat çeken tecrübeli hoca, dünkü antrenmanda öğrencileriyle bir toplantı yaptı.

    İsyan tamam sırada 3 puan var!

    Oyuncularından artık Spor Toto Süper Lig'e odaklanmalarını isteyen Hollandalı, şunları söyledi:

    İsyan tamam sırada 3 puan var!

    "Avrupa maçlarında üstelik deplasmanda böyle geri dönüşlere imza atmak her takımın yapabileceği bir iş değildir."

    İsyan tamam sırada 3 puan var!

    "Skor dezavantajına rağmen kısa süre içinde bulduğumuz goller çok önemliydi. Bana bizim takım olma yolunda ne denli mesafe aldığımızı gösterdi."

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