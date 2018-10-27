Basın mensuplarında F.Bahçeye protesto! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    GALERİ

    Basın mensuplarında F.Bahçe'ye protesto!

    Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunda basın mensuplarına ayrılan dar alana foto muhabirleri tepki göstererek salonu terk etti.
    27 Ekim 2018 Cumartesi, 11:06:07 Güncelleme: 11:06:43
    Basın mensuplarında F.Bahçeye protesto!

    Sarı-lacivertli kulübün ekim ayı yüksek divan kurulu toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.

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    Basın mensuplarında F.Bahçeye protesto!

    Akreditasyonla içeriye alınan basın mensupları, kendileri için ayrılan dar alan nedeniyle kulüp yetkililerine şikayetlerini iletti. Salonda geçmiş toplantılardan farklı olarak basın mensuplarının yer aldığı bölüme şerit çekildi.

    Basın mensuplarında F.Bahçeye protesto!

    Salonun en arkasında dar alanda çalışmaları istenen basın mensuplarının bu alandan çıkmaları yasaklandı.

    Basın mensuplarında F.Bahçeye protesto!

    Foto muhabirlerinin de sadece başkanın konuşması sırasında kürsüye gidebileceği, onun dışında kesinlikle bulundukları alandan dışarı çıkmalarının yasak olduğu bildirildi.

    Basın mensuplarında F.Bahçeye protesto!

    Bunun üzerine salondaki foto muhabirleri salonu terk etme kararı aldı. Kulüp foto muhabiri dışındaki bütün foto muhabirleri, bu kararı protesto ederek salondan ayrıldı.

    Basın mensuplarında F.Bahçeye protesto!
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