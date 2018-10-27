Fenerbahçe Üniversitesi zarar yazıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, kulübün mali yapısını işler hale getirmek için yoğun çaba harcıyor. Ancak yönetim büyük uğraş verirken, her gün ortaya çıkan yeni harcama kalemleri, hem Koç'un hem de yöneticilerin canını sıkıyor.