Fenerbahçe Üniversitesi zarar yazıyor

Eğitime başlaması ertelenen Fenerbahçe Üniversitesi'nin Kasım ayı itibariyle kulübe zararı 2 milyon TL olacak. İçinde öğrenci olmayan binanın aylık kirası 1.3 milyon TL, personele ödenen aylık maaş da 700 bin TL
27 Ekim 2018 Cumartesi, 09:50:44
Güncelleme: 09:52:53
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, kulübün mali yapısını işler hale getirmek için yoğun çaba harcıyor. Ancak yönetim büyük uğraş verirken, her gün ortaya çıkan yeni harcama kalemleri, hem Koç'un hem de yöneticilerin canını sıkıyor.
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Buna son örnek açılışı ertelenen Fenerbahçe Üniversitesi oldu. Bilindiği gibi üniversite izni, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde uzun uğraşlar sonucu YÖK'ten alınmıştı.
Yıldırım, başkan seçilmesi halinde üniversitenin yeni eğitim-öğretim yılında hayata geçeceğini duyurmuştu. Ancak Başkan seçilen Ali Koç oldu ve yeni yönetim Fenerbahçe Üniversitesi projesini herhangi bir tarih belirtmeden durdurdu.
YAKLAŞIK 60 PERSONELİ VAR
Ortaya çıkan tablo, üniversitenin açılmaması dolayısıyla Fenerbahçe'nin çok ciddi maddi yük altında olduğunu gösteriyor. Üniversitede öğrenci olmamasına rağmen yaklaşık 60 kadar personel (idareci, eğitim görevlisi vs) mesailerine devam ediyor.
Bu personelin maaşı, aylık yaklaşık 700 bin TL civarında ve her ay düzenli olarak hesaplarına yatıyor. Kasım ayından itibaren üniversite kulübe yeni bir maddi yük getirecek.