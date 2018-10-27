Fenerbahçe Üniversitesi zarar yazıyor - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Fenerbahçe Üniversitesi zarar yazıyor

    Eğitime başlaması ertelenen Fenerbahçe Üniversitesi'nin Kasım ayı itibariyle kulübe zararı 2 milyon TL olacak. İçinde öğrenci olmayan binanın aylık kirası 1.3 milyon TL, personele ödenen aylık maaş da 700 bin TL
    27 Ekim 2018 Cumartesi, 09:50:44 Güncelleme: 09:52:53
    Fenerbahçe Üniversitesi zarar yazıyor

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, kulübün mali yapısını işler hale getirmek için yoğun çaba harcıyor. Ancak yönetim büyük uğraş verirken, her gün ortaya çıkan yeni harcama kalemleri, hem Koç'un hem de yöneticilerin canını sıkıyor.

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    Fenerbahçe Üniversitesi zarar yazıyor

    Buna son örnek açılışı ertelenen Fenerbahçe Üniversitesi oldu. Bilindiği gibi üniversite izni, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde uzun uğraşlar sonucu YÖK'ten alınmıştı.

    Fenerbahçe Üniversitesi zarar yazıyor

    Yıldırım, başkan seçilmesi halinde üniversitenin yeni eğitim-öğretim yılında hayata geçeceğini duyurmuştu. Ancak Başkan seçilen Ali Koç oldu ve yeni yönetim Fenerbahçe Üniversitesi projesini herhangi bir tarih belirtmeden durdurdu.

    Fenerbahçe Üniversitesi zarar yazıyor

    YAKLAŞIK 60 PERSONELİ VAR

    Ortaya çıkan tablo, üniversitenin açılmaması dolayısıyla Fenerbahçe'nin çok ciddi maddi yük altında olduğunu gösteriyor. Üniversitede öğrenci olmamasına rağmen yaklaşık 60 kadar personel (idareci, eğitim görevlisi vs) mesailerine devam ediyor.

    Fenerbahçe Üniversitesi zarar yazıyor

    Bu personelin maaşı, aylık yaklaşık 700 bin TL civarında ve her ay düzenli olarak hesaplarına yatıyor. Kasım ayından itibaren üniversite kulübe yeni bir maddi yük getirecek.

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