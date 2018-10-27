F.Bahçeden kovulan antrenörler mahkemeye gidiyor!

AÇIKLAMA İÇİN DOĞRU ZAMAN BEKLENİYOR



Yaşanan olaylarla ilgili olarak hem görevlerine son verilen antrenörler hem de zan altında kalan Aykut Kocaman önümüzdeki haftalarda açıklama yapmaya hazırlanıyor ancak doğru zamanı bekliyorlar.