F.Bahçeden kovulan antrenörler mahkemeye gidiyor! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    F.Bahçe'den kovulan antrenörler mahkemeye gidiyor!

    Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın ekibinden kalan ve geçtiğimiz günlerde görevlerinden alınan yardımcı antrenörler mahkemeye gitmeye karar verdi.
    27 Ekim 2018 Cumartesi, 09:35:20 Güncelleme: 09:37:22
    F.Bahçeden kovulan antrenörler mahkemeye gidiyor!

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde görevlerinden alınan Aykut Kocaman'ın antrenör ekibi, Ali Koç ile 4 saat süren bir toplantı yapmış ve bu toplantıda olayların Ali Koç'a yanlış aktarıldığını iddia etmişlerdi.

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    F.Bahçeden kovulan antrenörler mahkemeye gidiyor!

    Toplantı sonrasında bazı şeylerin hala çözülmediği ve bu antrenörlerin mahkemeye gitmeye karar verdiği öğrenildi.

    F.Bahçeden kovulan antrenörler mahkemeye gidiyor!

    AÇIKLAMA İÇİN DOĞRU ZAMAN BEKLENİYOR

    Yaşanan olaylarla ilgili olarak hem görevlerine son verilen antrenörler hem de zan altında kalan Aykut Kocaman önümüzdeki haftalarda açıklama yapmaya hazırlanıyor ancak doğru zamanı bekliyorlar.

    F.Bahçeden kovulan antrenörler mahkemeye gidiyor!

    Fenerbahçe son dönemde kötü sonuçlar aldığı için bu açıklamalarla takıma zarar vermek istemeyen Aykut Kocaman ve ekibi doğru zamanı bekliyor.

    F.Bahçeden kovulan antrenörler mahkemeye gidiyor!

    Ayrıca görevlerine son verilen antrenörler, hukuki haklarından vazgeçmiş değiller.

    F.Bahçeden kovulan antrenörler mahkemeye gidiyor!

    Antrenörler bu haklarını mahkemeye taşıyacaklar. (Futbol Arena)

    F.Bahçeden kovulan antrenörler mahkemeye gidiyor!
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