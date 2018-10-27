Fenerbahçenin Ankaragücü karşısındaki muhtemel 11i! Barış Alıcı... - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısındaki muhtemel 11'i! Barış Alıcı...

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.
    27 Ekim 2018 Cumartesi, 09:12:44
    Fenerbahçenin Ankaragücü karşısındaki muhtemel 11i! Barış Alıcı...

    Lige istediği başlangıcı yapamayan ve 9 haftada sadece 9 puan toplayıp küme düşme hattının hemen üstünde yer alan sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nü mağlup edip kötü gidişe son vermek istiyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçenin Ankaragücü karşısındaki muhtemel 11i! Barış Alıcı...

    28 Ekim Pazar günü oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Hüseyin Göçek.

    Fenerbahçenin Ankaragücü karşısındaki muhtemel 11i! Barış Alıcı...

    İşte Fenerabahçe'nin Ankaragücü karşısındaki muhtemel 11'i:

    Fenerbahçenin Ankaragücü karşısındaki muhtemel 11i! Barış Alıcı...

    Harun

    Fenerbahçenin Ankaragücü karşısındaki muhtemel 11i! Barış Alıcı...

    Hasan Ali

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