Fenerbahçenin Ankaragücü karşısındaki muhtemel 11i! Barış Alıcı... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısındaki muhtemel 11'i! Barış Alıcı...
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.
27 Ekim 2018 Cumartesi, 09:12:44
Lige istediği başlangıcı yapamayan ve 9 haftada sadece 9 puan toplayıp küme düşme hattının hemen üstünde yer alan sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nü mağlup edip kötü gidişe son vermek istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
28 Ekim Pazar günü oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Hüseyin Göçek.
İşte Fenerabahçe'nin Ankaragücü karşısındaki muhtemel 11'i: