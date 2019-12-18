Otoritelerden flaş yorum! "Ersun Yanal gider"

Burada asıl mesele şu; TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Kulüp Lisans Talimatı Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacak...' demişti... Bu doğrultuda denk bütçe uygulamasına harfiyen uymak için kadrodaki önemli yıldızlarını gönderen, düşük maliyetle oyuncular transfer eden kulüplerin günahı neydi? Sapma tutarının yüzde 40'a çıkarılmasıyla kurallara uyan kulüpler adeta cezalandırılmıştır. Sapma tutarını çok aşan, TFF'nin koyduğu kurallara uymayan kulüpler de ödüllendirilmiş oldu. Peki kim istedi yüzde 40'ı? Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Sivasspor, Başakşehir ve çoğu Anadolu kulüpleri istememiş. TFF'nin çıkıp açıklaması lazım... Ve demesi lazım ki 'Şu başkan veya başkanlar ile şu kulüp veya kulüpler istedi...' Çıt yok ama... Sadece yüzde 40 sapma tutarı bir gece yarısı operasyonu ile açıklandıktan sonraki gün, Kulüpler Birliği'nden Mehmet Sepil imzası ile TFF'ye kurye ile bir yazı gönderilmiş. Hepsi bu! Hepsi bu işte...