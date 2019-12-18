Otoritelerden flaş yorum! "Ersun Yanal gider"
Zeki Uzundurukan: Futbolda bazı şeyleri sulandırmaya, halının altına süpürmeye bayılıyoruz. Önce kural koyup kükrüyoruz: 'Canınızı yakarız, gözünüzün yaşına bakmayız. Ayağınızı denk alın!' diyoruz. Sonra bilançolara bir bakıyoruz... Eyvah eyvah! Biz ne yaptık böyle diyoruz. 'Bitmiş bunlar... Kuralları uygularsak yanar bunlar! diyoruz. Ve kendi koyduğumuz kuralları 'sulandırıyoruz!' Ondan sonra da çıkıp Türk futbolunun marka değerinden bahsediyoruz! Al sana La Fontaine'den Masallar...
Burada asıl mesele şu; TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Kulüp Lisans Talimatı Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacak...' demişti... Bu doğrultuda denk bütçe uygulamasına harfiyen uymak için kadrodaki önemli yıldızlarını gönderen, düşük maliyetle oyuncular transfer eden kulüplerin günahı neydi? Sapma tutarının yüzde 40'a çıkarılmasıyla kurallara uyan kulüpler adeta cezalandırılmıştır. Sapma tutarını çok aşan, TFF'nin koyduğu kurallara uymayan kulüpler de ödüllendirilmiş oldu. Peki kim istedi yüzde 40'ı? Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Sivasspor, Başakşehir ve çoğu Anadolu kulüpleri istememiş. TFF'nin çıkıp açıklaması lazım... Ve demesi lazım ki 'Şu başkan veya başkanlar ile şu kulüp veya kulüpler istedi...' Çıt yok ama... Sadece yüzde 40 sapma tutarı bir gece yarısı operasyonu ile açıklandıktan sonraki gün, Kulüpler Birliği'nden Mehmet Sepil imzası ile TFF'ye kurye ile bir yazı gönderilmiş. Hepsi bu! Hepsi bu işte...
Erman Toroğlu: Türk futbolundaki kulüp olarak birkaç ağır abinin çıkardığı karardır. Biri Fenerbahçe başkanı, diğeri Başakşehir başkanının başı çektiği birkaç kulüp bunu istedi. Bu Kulüpler Birliği'nin ne işe yaradığını hâlâ anlamış değilim. Yan yana oturup aile fotoğrafı çekiyorlar, sonra birbirlerinin gözünü oyuyorlar. Nasıl hâlâ oturup da birbirlerinin yüzüne bakıyorlar.
Reha Kapsal: Bu artış doğru değil. Daha önce bununla ilgili bir karar almıştı TFF. 4 ayda ne değişti? Gizlice ara transfer mi yapıldı. Böyle kararlar sezon bitiminde ancak olabilir. Çok enteresan bir futbol iklimimiz var. Kervanı biz hep yolda düzmeye çalışıyoruz. Bir maç başladıktan sonra kural değişir mi? Biz hep günlük, anlık işleri yapıyoruz. Bu durum kulüplerin mali tablolarında belki de telafisi olmayacak sonuçlar doğurabilir. Zaten kulüplerimizin maddi durumu çok sıkıntılı.