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Ersun Yanal'dan Ömer Faruk kararı! İstanbulspor maçında...
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u konuk edecek. İlk maçta sahasında ağırladığı rakibini 4-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak. İstanbulspor maçı öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirleyen Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisini de düşünerek kadroda rotasyona gitti. Yanal, ayrıca Fenerbahçe'nin geleceği olarak görülen Ömer Faruk Beyaz hakkında da kararını verdi...
17 Aralık 2019 Salı 17:13
Güncelleme: 17.12.2019 17:20
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak.
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Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerin, rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor.
Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu karşılaşmada ligde az forma şansı bulan isimlerle, genç oyunculara görev vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.