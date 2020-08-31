O ismi Fenerbahçe'den resmen istediler! Erol Bulut...

Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer harekatına devam eden Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler üzerinde duruluyor. Teknik direktör Erol Bulut, Topuk Yaylası Kampı'nın ardından gönderilecek isimlere karar verirken, sarı-lacivertli takıma sürpriz bir teklif geldi. Süper Lig ekibi o isim için Fenerbahçe yönetimine resmi teklifini iletti.