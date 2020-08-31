O ismi Fenerbahçe'den resmen istediler! Erol Bulut... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri O ismi Fenerbahçe'den resmen istediler! Erol Bulut...

O ismi Fenerbahçe'den resmen istediler! Erol Bulut...

Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer harekatına devam eden Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler üzerinde duruluyor. Teknik direktör Erol Bulut, Topuk Yaylası Kampı'nın ardından gönderilecek isimlere karar verirken, sarı-lacivertli takıma sürpriz bir teklif geldi. Süper Lig ekibi o isim için Fenerbahçe yönetimine resmi teklifini iletti.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:42
O ismi Fenerbahçe'den resmen istediler! Erol Bulut...

Birçok oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlayan Fenerbahçe'ye flaş bir teklif geldi.

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O ismi Fenerbahçe'den resmen istediler! Erol Bulut...

Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları son sürat devam ederken bir yandan da gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda.

O ismi Fenerbahçe'den resmen istediler! Erol Bulut...

Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre hareket eden Fenerbahçe yönetimi gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.


O ismi Fenerbahçe'den resmen istediler! Erol Bulut...

Yeni sezon öncesi birçok isimle yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık gerçekleşmek üzere.


O ismi Fenerbahçe'den resmen istediler! Erol Bulut...

Süper Lig'de sezonun açılmasına kısa bir süre kala takviye çalışmalarını hızlandıran Göztepe'nin yeni adresi Fenerbahçe oldu.

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