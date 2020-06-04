Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması! "3 hafta..."
Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından henüz bir teknik direktörle anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe'nin listesinde, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica da yer alıyordu. Birkaç hafta önce, sarı-lacivertli yönetimle görüştüğünü doğrulayan tecrübeli teknik adam bir açıklama daha yaptı. İşte Bjelica'nın o sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
4 Haziran 2020 Perşembe 08:47
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Fenerbahçe'nin teknik direktör çalışmaları sürerken öne çıkan adaylardan Nenad Bjelica, açıklamalarda bulundu.
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Hırvat Nenad Bjelica, bir kez daha sarı-lacivertli kulüple temas halinde olduğunu doğruladı.
Şu anda somut bir anlaşma olmadığını ancak görüşmelerin olduğunu aktaran Hırvat teknik adam, "Yeni bir şey söyleyemiyorum. 3 hafta önceki gibi son durum, o dönem görüştüğümüz noktadayız. O nedenle yeni bir şey var diyemiyorum" ifadelerini kullandı.
Taraftara mesaj da yollayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ederim. Sadece Facebook hesabım var, sosyal medyada bir tek oradayım, başka bir hesabım yok. Fenerbahçe taraftarları beni Facebook'taki hesabım üzerinden takip edebilir. Tüm bilgilendirmelerimi ve paylaşımları sadece oradan yapıyorum" dedi.
Milliyet'in haberine göre Nenad Bjelica ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin detayları dikkat çekti.