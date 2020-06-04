Fenerbahçe transferi takasla bitirecek! Alper Potuk artı para...

Lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yeni sezon için kadrosuna yerli oyuncular katmayı planlıyor. Süper Lig'in önemli bir ismi için bir süredir nabız yoklayan sarı-lacivertliler, transferi bitirmek için Alper Potuk takası ve bir miktar para önerecek.