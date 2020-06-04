Fenerbahçe transferi takasla bitirecek! Alper Potuk artı para...
Lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yeni sezon için kadrosuna yerli oyuncular katmayı planlıyor. Süper Lig'in önemli bir ismi için bir süredir nabız yoklayan sarı-lacivertliler, transferi bitirmek için Alper Potuk takası ve bir miktar para önerecek.
4 Haziran 2020 Perşembe 08:31
Güncelleme: 04.06.2020 08:31
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ekonomik olumsuzluklar nedeniyle yerli transferine döndü.
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Sarı-lacivertli takım, kadrosunu genç ve gelecek vadeden isimlerle yenilemeyi planlıyor.
Transfer politikasını bu doğrultuda belirleyen ve çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin ilk hedefi belli oldu.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ü istiyor. Oyuncuyla bir süredir ilgilenen Fenerbahçe bu transfer için somut adımlar atmaya başladı.
Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcu için İzmir ekibine takasta Alper Potuk'u önerdi.