Takımdan ayrılması bekleniyordu... Fenerbahçe'den flaş karar! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
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Takımdan ayrılması bekleniyordu... Fenerbahçe'den flaş karar!

Süper Lig'in ikinci yarısında üst üste alınan kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışına neredeyse havlu atan Fenerbahçe'de gelecek sezon için planlamalar hız kesmeden sürüyor. İç transferde flaş kararlar alan sarı-lacivertli ekip, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen isim için yola devam kararı çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

4 Haziran 2020 Perşembe 06:38
Takımdan ayrılması bekleniyordu... Fenerbahçe'den flaş karar!

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Fenerbahçe mali açıdan zor bir dönemden geçiyor.

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Takımdan ayrılması bekleniyordu... Fenerbahçe'den flaş karar!

Salgın nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası maçların oynanmamasıyla bilet gelirleri, yayın gelirleri ve sponsorluk gelirleri gibi önemli maddi kaynakların kesilmesiyle daha da zorlu bir sürece giren sarı-lacivertliler ligin oynanan ilk 26 haftalık bölümde de beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi.

Takımdan ayrılması bekleniyordu... Fenerbahçe'den flaş karar!

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı büyük düşüş sonrası şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalara start verildi.

Takımdan ayrılması bekleniyordu... Fenerbahçe'den flaş karar!

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Kanarya'da ilk gündem maddesi teknik direktör sorununun çözülmesi.

Takımdan ayrılması bekleniyordu... Fenerbahçe'den flaş karar!

Bir yandan hoca sorununu halletmeye çalışan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.

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